Пермские волонтеры вызволили пропавшего жителя Екатеринбурга из работного дома

Александра Михайловича волонтеры обнаружили в частном доме под Пермью, он строил чужой дом. Фото: волонтеры пермского поискового отряда ПрикамьеПоиск.

- Мы забрали Александра Михайловича и везем сейчас его опрашивать в полицию, - рассказали «Комсомольской правде» волонтеры пермского поискового отряда ПрикамьеПоиск. – Разыскать его удалось в том числе и благодаря публикации информации о его поисках в вашей газете.

Операцию по вызволению 47-летнего жителя Екатеринбурга Александра Анкина волонтеры провели совместно с полицией. Мужчина, напомним, пропал 2 мая. В последний раз, когда с ним связывался по телефону сын Роман из Свердловской области, Александр Михайлович собирался сесть в поезд и уехать домой, в Екатеринбург.

А потом мужчина, работавший дальнобойщиком у пермского перевозчика, бесследно исчез. Через три дня – 5 мая - сын написал заявление в полицию, а также обратился к волонтерам и в редакцию «Комсомольской правды» в Перми с просьбой о помощи.

Житель Екатеринбурга работал в Перми дальнобойщиком. Фото предоставлено сыном мужчины.

А 6 мая след Александра Анкина обнаружился в Перми. О том, как развивались события после его исчезновения, мужчина сам рассказал волонтерам.

- Когда он ждал отправления поезда на железнодорожном вокзале Пермь II, выпил спиртного, - объяснили «КП» поисковики. – И в этот момент к нему подошли неизвестные люди и предложили подлечиться в реабилитационном центре. Пообещали, что якобы там его пролечат и помогут выйти из запоя. И сразу же забрали у него телефон отвезли в какое-то помещение. Как позже выяснилось, вместо реабилитационного центра мужчина попал в работный дом.

Первое время он просто находился там, не имея возможности уйти, а в субботу, 6 мая его и еще несколько человек увезли в деревню под Пермью - строить дом. Якобы для трудотерапии «реабилитантов».

В этот же день руководители работного дома увидели в интернете информацию, что Александра Анкина разыскивают родные. Они дали ему свой телефон и разрешили связаться с сыном.

- Со мной все хорошо, я жив, просто нахожусь в реабилитационном центре, когда поправлюсь - обязательно приеду, - объяснил сыну отец и отключился, больше говорить ему не дали.

Но Роман перезвонил и потребовал назвать адрес места, где находится его отец, объясняя, что историей занимается полиция и если отец не даст объяснений в правоохранительных органах, то приедет наряд, и его будут забирать силой.

В итоге пропавшего нашли живым в деревне под Пермью, он строил чужой дом. После опроса в полиции Александра Анкина будут переправлять домой в Екатеринбург.

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