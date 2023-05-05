«Я никогда не забуду его смех». В спецоперации на Украине погиб 52-летний военнослужащий из Пермского края

У Сергея Решетникова остались жена и две дочки. Фото предоставлено двоюродной сестрой погибшего военнослужащего.

Во время специальной военной операции на Украине погиб 52-летний житель поселка Новоильинск Нытвенского района Сергей Решетников. Как рассказала «Комсомолке» сестра погибшего военнослужащего Людмила, Сергей был добрым, веселым, отзывчивым и очень храбрым человеком.

- Он очень переживал, когда смотрел новости про СВО, постоянно говорил, что нужен там, хотел помочь нашим ребятам, - вспоминает Людмила. - Когда получил повестку из военкомата, попросил никому не говорить, хотел тихо уйти. За это я его очень сильно отругала, он даже на меня обиделся. Но на утро я ему позвонила и сказала, что он мой брат, и я его очень люблю, поэтому и наговорила ему неприятных слов. Попросила, чтобы он меня простил, не держал обиды и обязательно вернулся живым. Он был нам очень дорог, до сих пор не верится, что так случилось. Я никогда не забуду его смех, его голос. У него осталась жена и две девочки, он просил не оставлять их и помогать, конечно, я буду это делать.

Сергея отправился в зону СВО 28 сентября, а погиб 18 апреля. Родственники еще не получили его тело. Когда его доставят, то похоронят в родном поселке.

- Он честно и беззаветно исполнил воинский долг. Отдал жизнь во имя безопасности своей страны, за мирное небо, свободное будущее нашего народа. Он показал пример безмерного мужества, героизма, стойкости и патриотизма. Светлая память моему брату, - добавила Людмила.

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