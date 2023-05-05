18-летняя девочка из Перми похудела до 10 килограмм из-за неизлечимой болезни

Вике сейчас 18 лет, она вести 10 кг. Фото: "Дедморозим".

Вике из Перми 18 лет и сейчас она весит всего 10 килограммов. Такой вес считается нормой для трехлетнего ребенка, но так случилось, что болезнь привела девочку к сильному истощению.

Историю Вики рассказали в благотворительном фонде «Дедморозим», сейчас семье Вики очень нужна помощь, чтобы просто накормить девочку.

Девушка похудела до 10 кг, ей нужно чудо, чтобы набрать вес.

Когда Вика родилась, ничего не предвещало беды. До года она была самым обычным ребенком, была активной, рано поползла, начала делать первые шаги, а мама и папа услышали первое слово «мама». Когда Вике исполнился год, приобретенные навыки постепенно начали улетучиваться. Выяснилось, что у девочки церебральный паралич и синдром Ретта.

- Коварное заболевание, при котором в начале своей жизни ребенок развивается правильно, а к году все ранее приобретенные навыки — речь и моторика — начинают исчезать, - говорят врачи.

В 2021 году у Вики внезапно началась крапивница. Девочка не могла кушать, даже вода вызывала отек Квинке - сильный отек слизистых ведущий к удушью. Ребенок стремительно терял вес.

Врачи паллиативной службы подобрали подходящую смесь для Вики, благодаря ей девочка окрепла и набрала вес. Ей прописали специализированное питание «Пептамен» - лечебную смесь на основе белка молочной сыворотки. Такое питание укрепляет здоровье и дает силы. Год назад благодаря смеси Вике удалось поправиться до 24 кг.

И вот Вике исполнилось 18 лет, теперь получать лечебное питание за счёт бюджета она не может.

В «Дедморозим» говорят, что сейчас Вика очень похудела: она по-прежнему не может есть обычную еду. Чтобы накормить девочку, нужно собрать 161 900 рублей и закупить лечебное питание на 4 месяца вперед. Для семьи Симоновых сумма неподъемная.

Вылечить Вику пока невозможно, такого лекарства пока не придумали. То, что мы с вами можем сделать сейчас, так это накормить девочку. Как помочь семье, можно узнать тут.

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