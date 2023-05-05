В Перми на Аллее Славы появится звезда ректора ПГНИУ, который придумал способ борьбы с немецкими «Тиграми»

Фото: psu.ru

На Аллее Доблести и Славы, которая находится на пермской эспланаде, появится звезда, посвященная Александру Букиреву. Решение об этом было принято на заседании общественного совета по топонимике при главе Перми.

Известный ученый, ихтиолог Александр Букирев прошел две войны. В 1939 году старший преподаватель кафедры зоологии позвоночных Пермского университета в звании лейтенанта запаса отправился командовать артиллерийской батареей в боях у реки Халхин-Гол. Был тяжело ранен. «Пуля вошла под левую ключицу и вышла под правую лопатку. Было прострелено легкое. Просто чудо, что он остался жить, чудо, что не был задет какой-либо крупный сосуд… Очевидно, пуля настигла его в тот краткий миг между двумя ударами сердца, когда сосуды слегка опадают», — вспоминала его жена Александра Прокопьевна.

В июне 1940 года Александра Букирева назначили ректором Пермского университета. Через год началась Великая Отечественная война, и в июле 1941-го он ушел на фронт и возглавил артиллерийский дивизион.

Александр Букирев разработал методику борьбы с немецкими тяжелыми танками Pz Kpfw Tiger Ausf В («Королевские тигры»). На них немецкое командование возлагало большие надежды. Танки были разработаны фирмой «Хеншель» и серийно выпускались с января 1944 года по май 1945 года. «Королевские тигры» считались непобедимыми.

В Государственном архиве Пермского края хранятся брошюры Александра Букирева: «Немецкий тяжелый танк «Тигр-б» (Королевский тигр) и борьба с ним» и «Наиболее уязвимые и поражаемые места немецкого танка Т-У1».

Фото: psu.ru

В конце 1945 года Александр Букирев вернулся в Пермь, продолжил работать в университете и вновь стал ректором в 1946 году. Он возглавлял вуз до 1951 года. После ухода с должности ректора Александр Букирев возглавил кафедру зоологии позвоночных, а с 1955 по 1956 годы был деканом биологического факультета Пермского университета.

Как ученый-биолог Александр Букирев тоже получил известность. Он основал научное направление в ихтиологии, уделяющее основное внимание исследованию рыбных ресурсов и изменчивости рыб. Также изучал закономерности формирования ихтиофауны Камского водохранилища. Он обнаружил ранее неизвестную в Средней Каме ручьевую форель.

Главная улица кампуса Пермского университета названа в его честь — ученого и воина Александра Ильича Букирева.