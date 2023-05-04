В Пермском крае у круглосуточного магазина убили мужчину

Место, где произошла трагедия. Серая дверь - вход в круглосуточный магазин. Фото предоставлено читателем "Комсомолки"

В понедельник, 1 мая, в группе «Мой город - Кизел» от одной из подписчиц появилось сообщение следующего содержания: «Что случилось у ночника по улице Ленина? Говорят, кого-то убили» . Вскоре под записью стали появляться комментарии от местных жителей, которые рассказали, что убийство произошло в ночь на воскресенье, 30 апреля, а убитым оказался местный житель по имени Дмитрий.

- Ему было около 35-40 лет. На него напала толпа мужчин такого же возраста. Его избили и нанесли 8 ножевых ранений. Видимо, бить его начали у магазина, а потом он попытался добраться до дома, но не смог, тело нашли прямо у его подъезда, который находится в 30 метрах от магазина. - рассказала «Комсомолке» одна из жительниц Кизела.

Те, кто знал убитого, говорят, что ранее он сидел в тюрьме, но, несмотря на его криминальное прошлое, был хорошим и добрым человеком. Также, по одной из версий местных жителей, в ту ночь у продавщицы магазина и Дмитрия произошла ссора, и за женщину заступился мужчина.

Как рассказывают жители Кизела, круглосуточный магазин по улице Ленина, который местные называют ночником, всегда пользовался дурной славой. Там продают алкоголь после 23.00, и возле него собираются толпы людей, которые мешают жителям дома спать по ночам.

«Жить в этом доме просто невозможно! Как можно такое терпеть? Постоянно пьяные и один мат. На этот ночник столько жалоб и заявлений в полицию, а толку то нет», «Каждый день там торгуют алкоголем и каждый раз, как туда не придешь, стоят пьяные люди, вечно выясняют свои отношения и потом все доходит до драк».

С жалобой на магазин обращались и к градоначальнику, но не напрямую, а в соцсетях. Почти 4 года назад на официальной странице мэра Кизела ВКонтакте под постом, где он поздравлял жителей с наступающим 2020 годом, появился комментарий.

- ФАКТ! По улице Ленина есть ночной магазин и каждую ночь там появляются нетрезвые в хлам за добавкой личности и, не отходя от магазина, на крыше своего авто, не боясь ничего, распивают алкоголь, запивая соком это все дело под громкую музыку. Никакой управы ни на этих алкашей, ни на магазин торгующий алкоголем. Бездействие полиции прокуратуры и административного городского округа! - написал один из пользователей еще в 2019 году.

Судя по всему, этот комментарий так и остался неуслышанным.

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