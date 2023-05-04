Пермское землячество поздравляет жителей Прикамья с Днем Победы

Председатель правления Пермского землячества Андрей Кузяев

Уважаемые земляки!

От имени правления Пермского землячества и себя лично сердечно поздравляю вас с 78-й годовщиной в победе в Великой Отечественной войне!

Жители Перми и Пермского края внесли большой трудовой и боевой вклад в Победу. Низкий поклон отважным защитникам Родины, нашим освободителям, великое спасибо им за стойкость, мужество и преданность Отчизне. Будем всегда помнить их подвиг.

Пермское землячество проводит последовательную работу по сохранению исторической памяти, связанной с героизмом земляков в сражениях с фашистами и на трудовом фронте.

Землячеством были обновлены два мемориала на братских захоронениях воинов-уральцев в поселке Лотошино Московской области

К 300-летию Перми и, конечно, ко Дню Победы РОО «Пермское землячество» при поддержке Фонда президентских грантов провело цикл мероприятий по сохранению исторической памяти о трудовом и боевом вкладе пермяков в победу в Великой Отечественной войне. Землячеством были обновлены два мемориала на братских захоронениях воинов-уральцев в поселке Лотошино Московской области, установлены бюсты Герою Советского Союза, генерал-полковнику В.И. Кузнецову в центре Лотошино и сквереУральских добровольцев в Перми, были выпущены две книгии, снят большой документальный фильм о пермском вкладе в Победу. Землячеством проведены акции и уроки памяти в школах Перми, Осы, Кунгура, Лотошино с участием военных историков и потомков погибших при защите Москвы пермяков. Мы понимаем важность этой работы, которая, несомненно, будет продолжена и будет также находить горячий отклик в сердцах пермяков.

Сегодня, в этот праздничный день, мы от всей души желаем жителям Пермского края мирного неба, процветания, новых трудовых побед и успехов во всех делах на благо развития Пермского края!

Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг»,

председатель правления РОО «Пермское землячество»,

председатель совета директоров ООО «ПФПГ»,

почетный профессор ПГНИУ

А.Р. Кузяев