Жителей Прикамья ждут на костюмированный велозаезд

За самый яркий и необычный велосипедный костюм обладателя ждет приз. Фото: страница «ВК» «Велопритяжение».

Погода не просто шепчет, а призывает во весь голос - садись на велосипед и езжай! А куда?

Совсем скоро велосипедисты целыми семьями съедутся на большой велосипедный фестиваль «Велопритяжение», который состоится 27 мая в 30 километрах от Перми, в живописных окрестностях поселка Юг.

Сможете поучаствовать в нем и вы. Регистрация на велопраздник уже началась на страничке vk.com/veloprityazhenie.

Фестиваль обещает быть массовым и красочным. Фото: страница «ВК» «Велопритяжение».

- Принять участие в семейном велофестивале смогут как опытные, так и начинающие велосипедисты, - объясняет президент Пермской краевой федерации велосипедного спорта Дмитрий Чертков. - Подготовленных спортсменов ждут марафонские трассы в 15, 30 и 60 километров. Они предполагают подъем на гору Благодать, переезд речки по мостику и спуск к поселку по склону, с которого отрываются живописные виды на извилистую речку Юг. Для участия в таких заездах нужно заранее оформить страховку и получить медсправку.

А вот чтобы поучаствовать в особо популярном массовом костюмированном заезде, никаких документов не потребуется.

Опытных спортсменов ждут марафонские дистанции. Фото: страница «ВК» «Велопритяжение».

- Все желающие смогут принять участие в фан-заезде на укороченной 7-километровой дистанции, - говорит Дмитрий Чертков. - Многие велосипедисты обычно наряжаются в разнообразные экзотические красочные костюмы – в динозавров, лесные ягоды, в русские национальные одежды, кому как фантазия подскажет. За лучший костюм предусмотрен приз. Но можно проехать и просто в спортивной одежде. Единственное требование – обязательно надеть для безопасности велосипедный шлем.

Фестиваль будет семейным. Фото: страница «ВК» «Велопритяжение».

Для детей организаторы обещают обширную программу.

- Для самых маленьких будет площадка, где малыши освоят движение

змейкой, детишки повзрослее смогут посоревноваться на мини-трассе по пересеченной местности, а также потренироваться в веломаневрировании – проехать горку, взять одной рукой и перевесить с одного крючка на другой предмет, проехать, наклонившись, под планкой, - рассказывает Дмитрий Чертков. - Кроме того, под руководством тренера юные велосипедисты могут преодолеть памп-трек - волнообразную трассу, которую нужно будет проехать без вращения педалей.

Как сообщают организаторы, всех участников детских, а также взрослых соревнований ждут разнообразные призы и сувениры

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В Перми появились велоперила и велосветофоры

Пусть не так быстро, как хотелось бы велосипедистам, но в краевом центре понемногу развивают дорожную инфраструктуру для двухколесного транспорта.

В Перми появились вот такие велоперила. Фото: ТГ-канал "Интересная Пермь".

Так, на улице Ленина в краевом центре этой весной на велодорожке у перекрестков появились необычные конструкции.

- Это велосипедные перила с подставкой для ног, - объяснили в городской администрации. – Они помогут велосипедисту остановиться и сойти со своего двух колесного коня, чтобы потом как положено по правилам дорожного движения пешком пересечь дорогу по переходу.

Кроме того, на этой же улице повесили светофоры с пиктограммой велосипеда.

- Такие светофоры регулируют движение по велосипедным полосам, - напомнили в мэрии. - Не только велосипедов, но и электросамокатов и мопедов. Два года назад такое светофорное устройство появилось на перекрестке улиц Крупской и Макаренко, а теперь велосветофоры повесили вдоль участка улицы Ленина, где есть велополоса.