Сколько стоит пермякам прокатиться по Каме?

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми открылся сезон речных прогулок по Каме. Полуторачасовые путешествия на теплоходах «Москва-210», «Москва-42» и «Алмаз» начинаются в 13.00, 15.00 и 17.00 от Речного вокзала. Цена билета: в будни 450 рублей, для людей старше 60 лет - 260 рублей, для детей от 4 до 11 лет - 150 рублей, дети до 3 лет – бесплатно. В выходные и праздники цена билетов 530 рублей, льготные – по 330 рублей, детские по 190 рублей.

В ближайшие дни начнутся и вечерние прогулки. На них не будет льгот для людей старше 60 лет. Для них так же, как и для остальных пассажиров, билет будет стоить в будни 490 рублей, в выходные 630 рублей. Детские билеты останутся без изменений.

Стали действовать и дачные речные маршруты. Теплоход по маршруту Пермь-Заречный-Пермь будет ходить два раза в неделю – в понедельник и в четверг, отправление из Перми в 8 утра, из Заречного – в 14.40. Стоимость проезда по всему маршруту – 371 рубль. Билет для детей от 5 до 10 лет – 50 процентов, дети до 5 лет – бесплатно.

С 1 мая теплоход «Штиль» ходит по маршруту Быковка-Троица-Сылва. Ежедневно отправление из Быковки в 7.40, каждый день кроме понедельника - в 17.00 и 18.40, по выходным в 10.30. В обратном направлении – ежедневно – в 9.35, кроме понедельника – в 17.35 и 19.20, по выходным в 11.05. Стоимость проезда – 66 рублей.

По средам, пятницам, субботам и воскресеньям этот теплоход ходит по расширенному маршруту: Быковка-Троица-Лысманово, отправление в 11.35, в обратном направлении – в 14.15. Проезд – 92 рубля. Билет для детей от 5 до 10 лет – 50 процентов, дети до 5 лет – бесплатно.

Вскоре начнут работу речные маршруты Березники-Быстрая-Березники и Старые Ляды-Куликово-Старые Ляды.

Также, как сообщили в Минтрансе Пермского края, готовится к запуску новый маршрут от речного вокзала на Пермь-1 до Краснокамска с заходом в Закамск.