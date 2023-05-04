Жительницам Перми будут проводить бесплатную диагностику онкозаболеваний

Фото: Фонд "Белая роза"

Осенью в Перми откроют медицинский центр «Белая роза», который будет проводить для женщин бесплатную диагностику репродуктивной системы и молочных желез. Этот центр будет работать в рамках федерального проекта «Белая роза»¸ запущенного в 2010 году для раннего выявления онкологических заболеваний.

Сегодня в России работает 18 таких центров, где пациенток принимают в комфортной, «небольничной» атмосфере. Все консультации врачей и диагностические исследования бесплатны, и для обследования нужны только паспорт и полис ОМС.

- В Перми центр «Белая Роза» может быть создан как подразделение горбольницы №4, - рассказал в своем телеграм-канале главный врач ГКБ№4 Андрей Ронзин. - Проект находится на стадии переговоров, однако мы уже предварительно присмотрели под него помещение – это одна из «малых пирамид» на улице Крисанова. Сейчас ведем переговоры по этой площадке с городской администрацией.

Как сообщал ранее "КП"-Пермь" генеральный директор фонда «Белая Роза» Юрий Колбасюк, в «Белой Розе» вся первичная диагностика проводится в течение двух-трех часов. При наличии показаний также берется анализ крови на онкомаркеры. Второй раз посетить центр необходимо уже для получения результатов анализов и заключения врача.