Присяжные огласили вердикт пермяку, убившему двух женщин из-за наследства

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Преступление было совершено 29 января прошлого года в деревне Кеты Пермского района. Мужчина ради наследства пошел на двойное убийство.

Обвиняемый пришел к гражданской жене умершего брата и выстрелил в нее из ружья. Убив ее, он рассчитывал получить земельный участок и дом. Отмечается, что женщина по завещанию являлась наследницей.

Затем мужчина заметил вторую женщину — подругу наследницы и свидетельницу развернувшейся семейной драмы. Он решил избавиться от обеих, начал наносить им удары колюще-режущим предметом. От полученных травм они скончались на месте, а убийца поспешил скрыться.

Уголовное дело рассматривается Пермским краевым судом. Ранее сообщалось, что обвиняемый свою вину не признает. Присяжные же признали подсудимого виновным в убийстве ради наследства. Они огласили вердикт в отношении него и решили, что он не заслуживает снисхождения.

Обсуждение последствий вынесенного вердикта запланировано на 15 мая.

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