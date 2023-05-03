Стелу в честь трудовой доблести пермяков откроют осенью

Фото: permkrai.ru

Памятную стелу «Пермь - Город трудовой доблести» на площади Карла Маркса должны открыть осенью этого года.

Напомним, Президент России Владимир Путин в июле 2020 года поддержал предложение присвоить 20 городам, в том числе и Перми почетное звание «Города трудовой доблести». Оно присваивается городам, чьи жители внесли существенный вклад во времена Великой Отечественной войны, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции.

В годы войны в Перми работало 74 оборонных предприятия. Пермские заводы произвели каждый третий взрыватель для снарядов, отправленных на фронт, более 48 тысяч пушек и артиллерийских систем, более 30 тысяч авиадвигателей и более миллиона карбюраторов для авиамоторов.

Место для стелы «Города трудовой доблести» выбирали сами пермяки. И в мае 2021 года на площади Карла Маркса был установлен камень на месте будущей стелы.

Как сообщил заместитель председателя правительства Пермского края Андрей Алякринский, будет выполнено комплексное преобразование всей площади. В частности, обновят фасады зданий и отремонтируют дорогу на улице Сибирской. Средства на это выделят несколько пермских предприятий.