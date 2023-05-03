Пермячка родила ребенка дома, а теперь не может получить больничный по беременности и родам

Рожденная дома малышка - третий ребенок в семье Алены и ее супруга. Фото: pixabay

- Рожать дома - это наша с мужем взвешенная позиция, - говорит пермячка Алена Н. - Наш первенец появился на свет девять лет назад в роддоме. Рожала я в «девятке», и мне с лихвой хватило этого опыта. И потому второго и третьего ребенка мы рожали дома, но сейчас я столкнулась с тем, что мне отказывают в выдаче больничного листа по беременности и родам. Цена вопроса – 74 тысячи рублей, и я полна решимости добиваться справедливости.

Героине этой нерядовой истории 40 лет. Ни Алена, ни ее муж не имеют отношения к медицине, тему домашних родов супруги досконально изучали с помощью бесплатных курсов и сообществ в соцсетях.

- Домашние роды я могу сравнить с такой ситуацией: если у тебя есть возможность ехать в комфортабельной машине, ты ведь не поедешь в общественном транспорте? – объясняет многодетная мама. – Самое главное в родах – это чтобы не было адреналина, который уничтожает окситоцин.

А по мнению пермячки, любой роддом для роженицы – это незнакомое учреждение, где врачи в любой момент могут заявить: «Подожди рожать, мы еще не пообедали».

- Дома все у нас происходило быстро и спокойно: второй сын появился за 1 час 25 минут, а третья малышка всего за 40 минут, - говорит женщина. – Причем, я ведь не фанатка какая-то, чтобы отказываться от помощи врачей, если что-то пошло бы не по плану. У нас всегда под рукой был телефон, и мы в любой момент могли бы вызвать «скорую».

Младшая дочка родилась у Алены с супругом 23 марта.

- Такой удивительный подарок мы сделали друг другу на 40 лет и на 20 лет совместной жизни, - объясняет пермячка. И пока мы разговаривали с Аленой, в телефонной трубке послышалось нетерпеливое агуканье крошечной малышки. - Всю ответственность за появление дочки на свет мы полностью взяли на себя.

Получить официальное свидетельство о рождении дочери в ЗАГСе родителям не составило большого труда. Как объясняет Алена, в таких случаях в ЗАГСе существует особая форма заявления.

- Муж написал его, и нам тут же выдали свидетельство о рождении дочери и даже подарок новорожденному, - говорит мамочка. - К тому же, мы прекрасно понимали, что за дачу ложных показаний в этом вопросе существует уголовная статья, и мы могли бы понести ответственность за это.

Следующий этап - взять больничный лист по беременности и родам в женской консультации, чтобы получить единовременную выплату.

Алена - индивидуальный предприниматель, и добровольно платит страховые взносы. А чтобы получить единовременную выплату, в Социальном фонде России ее попросили принести больничный лист. 5 апреля женщина пришла в женскую консультацию, сказала, что рожала дома и попросила выписать ей больничный.

Скрин официального ответа от медиков. Фото: предоставлено "КП" Аленой Н.

- Когда я писала такое же заявление со вторым ребенком, родившимся дома, врачи сначала очень удивились, но когда связались с юристом, все-таки выдали мне больничный, - говорит Алена. - А на этот раз в консультации тоже удивились и попросили меня полностью расписать: почему я не встала на учет по беременности, где рожала, и кто выдал нам свидетельство о рождении? Но я считаю, что у меня есть право вставать на учет, а не обязанность, поэтому ничего расписывать не стала и просто попросила выдать мне больничный. На что мне пришел отказ.

Получив его, Алена обратилась в Лигу защиты пациентов и готова добиваться правды.

- Мне нечего терять, поймите, я даже часть этих денег готова потратить на адвоката, а потом возместить их как моральный ущерб. В конце концов, мне положено это по закону. У меня есть ребенок, и, если понадобится, я готова пройти генетическую экспертизу, чтобы доказать, что она моя дочь.

Скрин официального ответа от медиков. Фото: предоставлено "КП" Аленой Н.

В нашем разговоре с Аленой мы не могли обойти и еще один вопрос, касающийся здоровья и самочувствия их новорожденной малышки. А также то, знают ли врачи о ее появлении на свет, и нет ли у них вопросов по ее здоровью.

- В хорошем здоровье дочери мы уверены полностью, - говорят родители. – Вскоре после того, как она появилась на свет, мы отвезли дочку в частную клинику и проверили ее. А на днях с уже подросшей малышкой мы пришли в детскую поликлинику по месту жительства. Педиатр особо не удивилась, так как уже проходила аналогичную историю с нашим вторым малышом.

ОФИЦИАЛЬНО

Министерство здравоохранения Пермского края:

Женщине на ее заявление был дан официальный ответ, суть которого в том, что на основании приказа Минздрава России от 23 ноября 2021 г. №1089н ей было отказано в выдаче листка нетрудоспособности. Причина этого в том, что за время беременности и родов факт беременности, родов и послеродового периода ни разу не был установлен в медучреждениях.

КСТАТИ

Шанс есть, но небольшой

- Шанс отсудить эту выплату есть, но, честно скажу, не большой, - считает пермский юрист Игорь Саввин. - Страховая компания обычно производит выплаты по беременности и родам в случае, если пациентка официально находилась на больничном листе. А в данном случае женщина не вставала на учет и не была на больничном.

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