Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей в Прикамье получит дополнительный импульс

Соглашение подписано! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Большое событие состоялось на площадке Форума электротранспорта и зарядной инфраструктуры «PERM EV FORUM», который прошел в технопарке Morion Digital в городе Перми.

Директор филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» Вячеслав Костецкий и министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам подключения электрозарядных станций (ЭЗС).

Прикамье уверенно входит в ТОП-5 регионов по количеству электромобилей. Сейчас их в регионе около полутора тысяч, и их количество растет. Это было бы невозможно, если бы в Перми и территориях края не развивалась сеть ЭЗС. Весомый вклад в этот процесс вносят энергетики.

Состав спикеров форума был весьма авторитетным. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В Пермском крае мы уже установили 7 электрозарядных станций, в этом году откроем еще 2 ЭЗС, - сообщил Вячеслав Костецкий. - В компании «Россети Урал» действует программа «Развитие зарядной инфраструктуры», которая рассчитана до 2025 года. Развивая собственную сеть «электрозарядок», мы одновременно осуществляем и технологическое присоединение станций других операторов.

Электроавтомобилисты принимали активное участие в обсуждении. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Всего в Прикамье действуют 43 ЭЗС, и в течение двух лет должно появиться еще не менее 66 зарядных станций.

По словам спикеров Форума, сейчас определено 80 потенциальных площадок для размещения ЭЗС. Они размещены на автотрассах федерального и регионального значения, в том числе и на пути к туристическим объектам.

Перед форумом можно было протестировать новые электромобили. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Представителей бизнес-сообщества призвали инвестировать в обустройство электрозарядных станций, пообещав поддержку, в том числе и в виде субсидирования части расходов.

На площадке форума выставили машины китайских брендов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Развитие электротранспорта и электрозарядной инфраструктуры в Пермском крае является одним из самых значимых направлений как с точки зрения экологической обстановки в регионе, так и развития транспортной инфраструктуры и создания комфортной городской среды, - подчеркнул Эдуард Соснин. - Для нас важно предпринять все возможные меры для оказания поддержки в реализации проектов по развитию зарядной инфраструктуры в регионе. Мы готовы оказывать необходимое содействие по всем вопросам и ждем предложений инвесторов.

И вот такой современный салон. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поддерживают в Прикамье и владельцев электромобилей. Например, в нашем регионе их освободили от транспортного налога. Также предполагается, что вблизи электрозарядных станций оборудуют бесплатные парковочные места, которые будут предназначены только для электромобилей.

Вот такой черный красавец-электромобиль. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В салоне - информативные мониторы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО