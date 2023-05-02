Май в Перми Фото: Павел Шатров

Для жителей Перми с 1 мая 2023 года вступают ряд изменений, которые повлияют на их жизнь. Для удобства дачников и садоводов будут ходит сезонные рейсы автобусов и речных трамвайчиков, получить наличными пенсию или другие социальные выплаты можно будет получить только на почте, у части пожилых людей будет увеличен размер пенсии.

Получение наличными пенсии и социальных выплат Почтой России

С 1 мая 2023 года доставлять пенсии и социальные выплаты наличными денежными средствами теперь могут исключительно организации федеральной почтовой связи АО «Почта России».

Увеличение размера пенсий и выплаты

С 1 мая 2023 года увеличение размера пенсии ждет граждан, достигших 80-летнего возраста. Им полагается ежемесячная доплата в размере 7 567 рублей 33 копеек.

В мае ко Дню Победы ежегодную выплату в 10 тыс. рублей получат ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.

Станет больше надбавка к пенсии у членов летных экипажей самолетов гражданской авиации и работников угольной промышленности в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда.

Сезонные маршруты автобусов и речных трамвайчиков

С 1 мая 2023 года в Перми начнут работу несколько сезонных маршрутов автобусов: Пермь – кооператив «Машиностроитель», Пермь – Ключики - Юго-Камский, Пермь - Берег Камы.

Начнут работу пассажирские перевозки по реке: Пермь-Заречный-Пермь, Березники-Быстрая-Березники, Старые Ляды-Куликово-Старые Ляды, Сылва-Троица-Сылва.

Расширение перечня налоговой тайны

С 18 мая 2-23 года режим налоговой тайны будет распространен на сведения о снятии с учета физических лиц в связи со смертью. К ним относятся сведения, подлежащие направлению в электронной форме в банки, сообщившие информацию о счетах или вкладах физлиц налоговым органам.

Смена статуса спортивных организаций

С 1 мая 2023 года организации, реализующих программы спортивной подготовки, дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта получат образовательный статус.

Увеличение ставки ипотечных кредитов

С 1 мая 2023 года Банк России установит надбавки по ипотечным кредитам, обеспеченным правами требований по договорам долевого участия в строительстве. Эта мера вводится в целях ограничения рисков заемщиков и банков.

Обязательное горячее питание в школах

С 1 мая 2023 года компании-подрядчики будут в обязательном порядке согласовывать меню для школьников с руководством образовательных организаций. Дополнительно предписано согласовывать диетическое питание, если оно требуется для кого-то из учеников, а также запрещено исключать из меню горячее питание.

Признание участников спецоперации погибшими или пропавшими без вести

С 15 мая 2023 года вводится упрощенный порядок признания участников спецоперации погибшими или пропавшими без вести. Он будет распространяться на правоотношения, возникшие после 24 февраля 2022 года.

По новым правилам, признание гражданина безвестно отсутствующим будет осуществляться, если в течение 6 месяцев в месте его жительства нет информации о месте его пребывания. При наличии обстоятельств, свидетельствующих о гибели пропавшего без вести, его смогут объявить умершим.

Перезапуск программы «Мама-предприниматель»

С 1 мая 2023 года перезапустят проект по развитию предпринимательства среди женщин с детьми или находящихся в декрете «Мама-предприниматель».

Новый стандарт для газовых счетчиков

С 1 мая 2023 года начнет действовать новый стандарт для счетчиков газа. Он устанавливает методику периодической поверки приборов учета. Жильцам стоит узнать, какой тип техники установлен в доме и когда наступает срок поверки и при необходимости поверить его по новым стандартам.

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