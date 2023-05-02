Синоптики предполагают, что конец мая и начало июня в Прикамье могут быть прохладными

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уже третий месяц подряд в Прикамье стоит аномальное тепло. Сразу после праздников в Перми днем на солнце воздух прогрелся выше +25 градусов.

А что нас ожидает дальше?

С таким вопросом ведущие Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) обратились к руководителю Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павлу Смирнову.

- Через центр края по диагонали сейчас проходит фронтальная зона, которая делит регион на очень теплую и холодную части, - объяснил Павел Смирнов. – Во вторник, 2 мая, она сместилась к северу и захватила Пермь, где температура быстро прогрелась до +25 градусов. На прошлой неделе такое же тепло стояло на юге края.

Что касается дальнейших прогнозов – в южной части Пермского края до конца недели будет точно по-летнему теплый воздух. Что касается центральной части – тут граница будет «гулять», поэтому прогнозы для центральных районов, в том числе и для Перми, будут иметь крайне неустойчивый характер.

В среду и четверг центр Пермь по-прежнему будет оставаться в зоне теплого воздуха, но уже возрастет вероятность дождей – вполне летних, кратковременных, местами с грозами. При этом температура днем будет ближе к +21…+23 градусам. На юге края останутся прежние +25 градусов.

В пятницу столбик термометра в центральной части края будет держаться в диапазоне +17…+19 градусов.

В субботу и воскресенье вполне возможен вновь вынос теплого воздуха, тогда температура вновь превысит +20 градусов.

Поскольку в течение всей недели Пермь будет находиться близко к фронтальной зоне, вероятность дождей, пусть и коротких, существует. Но обложных осадков быть не должно.

- А каким будет лето?

- Прогноз на лето Гидрометцентр составил еще в конце марта. Предварительно, лето не ожидается холодным, каких-то отрицательных аномалий быть не должно.

Но, с другой стороны, у нас своеобразной цепочкой выстроились подряд три теплых месяца – февраль, март и апрель. Однако по статистике в последние годы больше 3-4 месяцев подряд положительной аномалии не наблюдалось. И если исходить из цикличности процессов, вторая половина мая и начало лета могут оказаться достаточно прохладными.