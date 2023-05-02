С факелом по жизни: удивительный тренер из Пермского края почти полвека учит ребят любви к лыжам

Аркадия Александровича выбрали факелоносцем эстафеты Олимпийского огня «Сочи-2014». Фото: Минобр.

В селе Гамово Пермского края живет уникальный человек - Аркадий Александрович Ярославцев. Он приехал сюда в 24 года – учителем физкультуры в Гамовской средней школе и тренером только что открывшегося отделения Детской юношеской спортивной школы.

В школе любимым предметом у Аркадия Ярославцева была физкультура, в 13 лет он серьезно увлекся лыжами. Потом обучался в техникуме и в пединституте, на факультете физического воспитания.

- Молодой спортсмен возил школьников на сборы, контролировал успехи ребят в учебе и всегда находил с ними общий язык, никогда не повышая голос, - говорят об Аркадии Александровиче односельчане. - Лыжная база около села Гамово в те годы славилась лучшей в области лыжной трассой. Ежегодно сюда из разных областей Российской Федерации собирались померяться силой и ловкостью мастера лыжного спорта. Аркадий Александрович упорно тренировался сам и показывал пример подопечным.

В 1980 году он стал серебряным призером, мастером спорта по зимнему многоборью ГТО СССР, в 2005 году - двукратным чемпионом мира среди ветеранов на Кубке мира мастеров спорта, а в 2014 году его выбрали факелоносцем эстафеты Олимпийского огня «Сочи-2014».

- Однажды на соревнованиях я проиграл своему воспитаннику, - вспоминает тренер. – Но ведь достижения учеников гораздо важнее учителю, чем свои собственные?

Воспитанники Аркадия Александровича не раз выигрывали в первенстве России по лыжным гонкам, а один из них был признан лучшим лыжником Пермской области. Также команда лыжников Гамовской средней школы дважды выигрывала эстафету на первенстве Перми.

- Чтобы достичь спортивных успехов, нужно иметь огромное желание, силу воли, вести здоровый образ жизни и систематически посещать занятия под руководством грамотного тренера, - говорит Аркадий Александрович.

Недавно спортсмен отметил 70-летний юбилей и продолжает жить под девизом: «Лучше износиться, чем заржаветь!» У Аркадия Александровича есть продолжатели его дела и теперь они не столько ученики, сколько коллеги и единомышленники.

Министерство образования Пермского края предложило включить Аркадия Александровича Ярославцева в список номинантов проекта «Настоящие люди», который организовала и проводит «Комсомольская правда».