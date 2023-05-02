«Комсомолка» в Перми собирает фото героев для «Бессмертного полка»

Поделитесь с нами фотографиями ваших героев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приближается святой для всех нас День Победы. В этом году мы готовимся отметить 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

В последние годы этот праздник со слезами на глазах неразрывно был связан с шествием «Бессмертного полка». Тысячи людей выходили на улицы с портретами своих отцов, дедов, прадедов, чтобы почтить подвиг воинов-победителей, отстоявших мир от коричневой чумы.

Как известно, по соображениям безопасности в этом году Пермский край поддержал решение Центрального штаба «Бессмертного полка России» о проведении акции в новом формате.

Предусматриваются разные формы участия в ней: можно загрузить фото своих героев на сайт polkrf.ru, можно наклеить снимок на окно своей квартиры или автомобиля.

«Комсомольская правда» предлагает еще одну возможность увековечить память тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Порой - ценой своей жизни!

Дорогие наши читатели!

Поделитесь с нами фотографиями ваших героев, а мы создадим видео-ролик и проведем «Бессмертный полк» онлайн. Трогательный мини-фильм, посвященный нашим героическим землякам, будет транслироваться в праздничные дни на сайте perm.kp.ru и в социальных сетях «Комсомолки».

Ваши фотографии вы можете загрузить на почту nikolay.oberemchenko@phkp.ru до 5 мая 2023 года включительно.