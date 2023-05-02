Пермский школьник получил рекомендацию к поступлению в ГИТИС

Максим Зубков

Одиннадцатиклассник пермской «Инженерной школы» им. М. Цирульникова Максим Зубков прошел онлайн-кастинг на актерский факультет Российского института театрального искусства ГИТИС. Мероприятие было организовано для абитуриентов Приволжского федерального округа на платформе Webinar в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М».

Максим после окончания школы планирует поступить в театральный вуз. По итогам состоявшегося отбора его пригласили в ГИТИС сразу на второй тур испытаний. На консультации юный пермяк прочитал отрывок из романа Дмитрия Глуховского «Метро», стихотворение Ольги Мищенковой «Наедине о вечном», басню «Ослы» Сергея Михалкова, спел произведение «Hoist The Colours» композитора Ханса Циммера. От старшего преподавателя кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерины Николаевой пермяк получил рекомендации по дальнейшему улучшению своей чтецкой программы.

Максим Зубков — второй пермяк, среди успешно прошедших участников онлайн-консультаций в рамках нынешнего сезона проекта «Поколение М». Ранее отбор среди абитуриентов Уральского федерального округа прошел выпускник Пермского колледжа искусства и культуры Никита Кузнецов.

- О проведении консультации от педагогов ГИТИСа узнал от педагога Пермского института искусства и культуры. Консультация на базе платформы Webinar в формате онлайн — вполне подходящий формат, в целом удобно и комфортно, получается менее аутентично, но и не так волнительно, как при очном формате прослушиваний. Онлайн отбор предоставляет все возможности для того, чтобы объективно показать свои творческие способности, - поделился своими впечатлениями Максим Зубков по итогам консультации.

Помимо индивидуальных онлайн-консультаций Екатерина Николаева провела общий мастер-класс. На нем она рассказала о требованиях для поступления, критериях отбора произведений для чтецкой программы, внешнем виде абитуриентов, лайфхаках при живых прослушиваниях.

- «Поколение М» — флагманский для нас образовательный проект: свои творческие способности могут реализовать самые разные ребята вне зависимости от того, где они живут. Главное здесь – желание научиться новому, попробовать очередные вершины, желание заявить о себе. Более того, ребята помогают бороться с болезнями своим сверстникам. Все активности участников на сайте и в социальных сетях проекта «Поколение М» конвертируются в реальные рубли, которые мы направляем в благотворительные фонды. Поэтому мы радуемся каждому успеху ребят из нашего родного региона. Максиму и Никите желаю новых успехов и удачи при поступлении в ГИТИС. Ни пуха, ни пера! - добавила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.