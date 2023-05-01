Принц или Нищий: «Балет Евгения Панфилова» представил премьеру спектакля по роману Марка Твена

Фото: Никита Чунтомов.

«Ничего не понятно, но очень круто!» - вдохновенно отозвалась одна из зрительниц после премьеры балета «Принц и нищий» (12+), поставленной в театре «Балет Евгения Панфилова».

Современная хореография отличается от классического балета примерно как импрессионизм от живописи передвижников. Если в классических постановках кроме красивых танцев большое значение имеет сюжет, действие порой выражается пантомимой, то современная хореография в первую очередь – это эмоции. А сюжет каждый зритель создает для себя сам, основываясь на предлагаемой в названии спектакля теме – в данном случае по мотивам романа Марка Твена.

«Принц и нищий» поставил Алексей Расторгуев.

- Это не совсем сказочная история, - отметил хореограф. - Это история, где и принц, и нищий - просто символы. Все сущее состоит из противоположных начал, которые едины по своей природе и находятся в некой борьбе и противоречат друг другу.

Кроме Принца и Нищего – двух противоположностей, в балете есть еще один значимый персонаж – государственная Печать, символизирующая собой власть. За ее благосклонность бьются оба героя. И в отличие от персонажей романа каждый из них считает себя достойным власти и готов на все ради нее. Казалось бы, Принц символизирует собой благородство, а Нищий – низменные побуждения. Но не две ли это стороны одной личности, которые легко меняются друг с другом?

Сольные мужские партии танцуют Руслан Ильзигитов и Евгений Егоров. А в роли Печати – ведущая солистка театра Мария Тихонова. Музыкальную основу балета составляют старинные английские мелодии, которые напоминают, что дело происходило в Лондоне времен Генриха VIII.

Спектакль «О принце и нищем» войдет в постоянный репертуар театра «Балет Евгения Панфилова». Следующий показ состоится 11 мая.