Погодные капризы в Приволжье: в Прикамье выпал снег, а самарцы открыли купальный сезон

1 мая жители Самары отправились на пляжи. Фото: Полина Ждановских

Герцог из «Риголетто» не зря мерой изменчивости считал майский ветер. Погода в мае демонстрирует такие температурные скачки и перепады давления, что никакому сердцу красавицы не сравниться.

Да и в преддверии последнего месяца весны погода уже успела покапризничать. Жители севера Пермского края активно делились в соцсетях фотографиями снега, который завалил улицы городов 30 апреля. Настоящие сугробы появились в Чердынском округе. Сильный снегопад прошел там из-за холодного фронта, образовавшегося между двумя антициклонами.

А в Ныробе Пермского края выпал снег. Фото: Светлана Садова.

Но прощальный привет зимы был недолог. Уже сегодня, 2 мая тропический воздух со Среднего Поволжья обогреет Пермский край.

- Везде, за исключением северо-западных районов Прикамья 2 и 3 мая станут самыми теплыми днями с начала года,- сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. - Температура воздуха достигнет +21..+26 , в Перми до +25 . При этом на северо-западе края ожидаются дожди и будет прохладнее.

А в Самаре впору открывать купальный сезон. 1 мая температура здесь достигла 29 градусов. И хотя к концу недели она постепенно будет понижаться, погода останется вполне летней. Пользуясь случаем, самарцы выбрались в праздничные дни на берег Волги. Окунуться в майскую воду решаются только самые отчаянные смельчаки, но вот позагорать на пляже желающих немало.

27 градусов отметили 1 мая в Ульяновске. Но уже второго мая столбик термометра начал ползти вниз, ожидается понижение до 14 градусов. Аналогичная погода и в Казани.

Жара стоит в Оренбурге. Всю первую неделю мая здесь температура от 24 до 28 градусов. 29 градусов показывают термометры в Уфе.

А вот жителям Нижнего Новгорода не повезло. Весна не торопится радовать их теплом. Наоборот, на Нижегородскую область вечером 30 апреля и в ночь на 1 мая обрушилась непогода. В регионе прогремела первая весенняя гроза и дул сильный ветер. Его порывы достигали 16 метров в секунду.

В Пермском крае первую грозу увидели 28 апреля в Чернушке. Она продолжалась примерно 20 минут. Сильные грозы обещают в ближайшие дни синоптики и жителям Татарстана.