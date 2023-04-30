«Если не я, то кто же?»: Пермяки интересуются военной службой по контракту в мобильных пунктах на улицах города

Мобильный пункт в Перми Фото: Павел Шатров

Мобильные пункты отбора на военную службу по контракту Пермского края появились на улицах Перми относительно недавно. Чтобы привлечь наибольшее внимание со стороны горожан они разворачивают свою работу в самых многолюдных частях города или во время массовых мероприятий.

Один из первых мобильных пунктов работал на набережной Камы, а 30 апреля посетить его можно было во время историко-патриотической акции «Эшелон Победы» на перроне вокзала Пермь-2.

По словам начальника пункта отбора на военную службу по контракту Пермского края Джангар Мутаев, информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах России – Твой выбор» предназначена для людей в возрасте 18 до 65 лет годных по состоянию здоровья, в том числе ограничено годные с категорией «В».

Мобильный пункт в Перми

Процедура проведения отборочных мероприятий максимально упрощена. Любому желающему можно обратиться в пункт отбора или военный комиссариат по месту проживания. После этого необходимо пройти медицинский осмотр врача-специалиста без углубленного обследования, сдать необходимые документы. Только после этого принимается решение о поступлении гражданина на службу по контракту.

«Только за первые полтора часа проведении акции на Перми-2 наш пункт посетили более 100 человек. Среди них оказалось не мало желающих прийти в пункт отбора или военный комиссариат для заключения контракта и дальнейшего прохождения службы в Вооруженных силах России. Пермский край славится патриотами своей страны. В последнее время поступает очень много заявок на военную службу по контракту», - отмечает майор Джангар Мутаев.

Мобильный пункт в Перми

Как можно было убедиться во время проведения акции, мобильный пункт действительно не пустовал. Несмотря на проведения мероприятия «Эшелон Победы» в него заходило очень много желающих узнать более подробно о военной службе по контракту.

Одним из гостей пункта стал 42-летний пермяк Евгений. Он в свое время уже отслужил в армии, сейчас у него появилось желание вновь внести свой личный вклад в защиту Родины.

«Есть такая очень хорошая фраза – «если не я, то кто же». Вполне нормально вновь принять участие в боевых действиях в очень сложный для страны период, защитить ее от внешних посягательств», - говорит с уверенностью житель Перми.

Мобильный пункт в Перми

Другой пермяк средних Владимир со своим сыном Иваном зашел в мобильный пункт, чтобы узнать подробнее о службе по контракту. Кроме того, его привлекли стенды с военной амуницией и набор ИРП (Индивидуальный рацион питания).

«Заметны значительные отличия в лучшую сторону от тех лет, когда я проходил срочную службу в армии. Питание в полевых условиях есть нескольких видов, можно его самостоятельно подогреть, вижу большую энергетическую ценность наборов. Обмундирование также вызывает уважение – комфортно, надежно с большой степенью защиты», - подытожил Владимир.

Среди гостей было немало и семейных пар. В основном возраст посетителей мобильного пункт был в пределах 35-45 лет.

Наибольший интерес вызывают вопросы условий прохождения службы, денежного довольствия., порядка обеспечения, социальных льгот и гарантий.

Сегодня для военнослужащих участников спецоперации денежное довольствие составляет минимум 204 тыс. рублей, дополнительно предусмотрены различные выплаты: 8 тыс. рублей - за каждые активные наступательные действия, от 50 тыс. до 1 млн рублей – за уничтожение или захват вражеской техники, от 50 тыс. рублей – за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов и так далее.

«Как можно убедится, наш пункт мобильный. Мы можем подстраиваться и перемещаться в различные части города, в любое время. Аналогичное мероприятие состоится 1 мая в Парке им. Горького», - рассказывает начальник краевого пункта отбора.

Мобильный пункт в Перми

Обращаться с вопросами военной службы по контракту можно в военкомат по месту проживанию или в пункт отбора в Перми на ул. Монастырской, 53Б.

Телефон горячей линии 117, а также стационарный телефон пункта отбора на военную службу по контракту 8 (342) 237-57-20.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пермь 30 апреля прибыли «Эшелоны Победы»

С разницей в один час они остановились на Главном и Горнозаводском путях вокзала Пермь-2 (Подробнее…)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru