Как пермякам открыть дачный сезон без ошибок и разочарований

Фото: Александр ГЛУЗ

«Надо собрать советы для дачников - впереди длинные праздники. Как можно больше полезной информации!» - получил я редакционное задание. И призадумался.

Материал выйдет на все Приволжье. Где-то уже сажают семена в открытый грунт, где-то еще рассада тянется к свету дома на подоконниках. Как тут советовать на весь округ?

Потом представил себя на даче. И вспомнил, что в майские праздники на дачном участке меня обычно не покидает тревожное ощущение: не забыл ли чего? Припомнил, как в прошлом году впервые созрели ягоды жимолости, а мы их даже не смогли попробовать на вкус - не запаслись сеткой от птиц, и их в одно прекрасное утро напрочь смели дрозды.

Решено: напишу о том, какие мы, дачники, нередко совершаем ошибки, открывая дачный сезон.

Чтобы что-то не упустить, призвал на помощь практика и теоретика - блогера-дачника Валерия Аникина и кандидата сельскохозяйственных наук Антона Лещева.

И вот что у нас совместными усилиями получилось.

Фото: Ленц Мария

Чтобы не омрачить праздники

Весна нынче ранняя, и синоптики не исключают, что и дальше погода будет жаркой и сухой. Поэтому идем и покупаем солнцезащитный крем. Солнце припекает все активнее, если вы просидели всю зиму в офисе и дома, можно очень быстро обгореть.

Обязательно надо приобрести и средство от клещей, причем, с запасом. Вдруг к вам на дачу нагрянут гости и захотят прогуляться по лесу.

Если говорить о санитарной безопасности, нелишне будет запастись обычными медицинскими масками. Пандемия тут не при чем. Вы наверняка будете делать в дачном доме большую уборку. Тут вам маски и пригодятся: если зимой у вас хозяйничали мышки, то есть риск подхватить от них геморрагическую лихорадку.

Без воды - ни туды и ни сюды

В жару без воды не обойтись. Она нужна не только для полива. Например, соседи начали жарить шашлыки, и к вам залетела искра. Весной на соседнем участке также могут сжигать прошлогодний мусор и опавшую листву. Если у вас вдруг загорится сухая трава, чем вы ее зальете, если под рукой не будет бочек с водой или поливочных шлангов? А они за зиму могли потрескаться, прохудиться.

Так что прикупаем про запас новые шланги. Тем более, когда начнется ажиотаж - нормальные могут исчезнуть из магазинов и придется брать то, что есть.

С бочками поступаем проще: приобретаем специальные полиэтиленовые пакеты-вкладыши. Вставляем такой в прохудившуюся бочку, и она нам еще долго служит.

Между прочим, бочки лучше рассредоточить по всему огороду – так и с лейкой придется бегать меньше, и если где-то нужно быстро залить пламя, запас воды всегда под рукой.

Из-за того, что летние сезоны стали жаркие, многие сейчас покупают мини-бассейны, емкости-лягушатники. Они оживят дачный участок и в них приятно поплескаться. Но еще они могут служить аварийным запасником воды, если вдруг на даче отключат электричество и перестанет работать насос в скважине.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Зона поливного земледелия

Все чаще даже в северные регионы Приволжья заглядывает засуха. И земледелие на дачах все больше становится поливным.

Поэтому еще весной стоит запастись различными принадлежностями для полива, которые после начала сезона имеют свойство исчезать из продажи. Очень облегчают труд дождевальные рассекатели – надел на шланг, воткнул в землю и занялся другими полезными делами.

К шлангам стоит приобрести побольше фитингов – соединительных муфт, хомутиков, которые легко закручиваются. Есть сейчас в продаже и быстросъемные механизмы по типу «щелк – щелк» - очень удобно.

Неплохо зобзавестись недорогой системой капельного полива. Это особенно удобно для теплиц: нажал кнопочку – все само собой поливается, причем, равномерно, без риска где-то недолить или перелить.

Черемуховые и рябиновые заморозки

Поговорили о жаре, теперь давайте вспомним о заморозках. Они наверняка будут! Что бы там ни прогнозировали синоптики. Не обязательно к цветению черемухи или рябины вопреки народным приметам – но возвратные холода наши дачи, скорее всего, посетят. И опять застанут нас врасплох!

Чего обычно в таких случаях хронически не хватает? Правильно, укрывного материала. Рассчитывать на старые запасы можно, но ткань могла перекрутиться, порваться.

Между прочим, это ошибка, что можно спасти растения от простуды, укрыв их лишь одним слоем нетканого покрывала. Сверху обязательно нужен еще один слой из полиэтиленовой пленки, поэтому запасаем впрок и ее.

Понятно, что такой слоеный пирог жалко будет класть прямо на растения, значит, нам понадобятся дуги для парничка. Можно купить магазинские пластиковые, можно изготовить из проволоки толщиной 6 мм. А можно прогуляться до лесопосадок и нарезать ивовых прутьев.

Прикупая материалы для укрыва растений от холодов, не забудем и про сетки от птиц. Дрозды в разных регионах Приволжья просто зверствуют. Уже совсем скоро они накинутся на ягоды жимолости, потом переключатся на садовую землянику, после - на смородину, малину, а затем на яблоки и другие плоды.

Никакие электронные или иные отпугиватели дроздов не прогонят. Если вовремя не окажется под рукой специальных зеленых сеток, вы рискуете потерять урожай.

Фото: Ленц Мария

Локти кусать не придется

Наверное, нет нужды напоминать дачникам о необходимости обработки растений от насекомых-вредителей.

Здесь важно учесть, что этой весной они уже пробуждаются – намного раньше, чем обычно. Уже оживают белокрылки, паутинистые клещи, колорадские жуки. Если раньше они просыпались попозже, то этой весной уже начинают вредить в полный рост. Так что запас препаратов против них потребуется вам в ближайшую поездку на дачу.

Разумеется, мы наверняка упустили что-то очень важное. Поэтому перед тем, как отправиться на дачу на длинные праздники, а тем более, на длительный сезон, подумайте: какие оплошности вы совершили прошлой весной? Чтобы хоть на собственных ошибках научиться их не повторять.

НА ЗАМЕТКУ

Как избежать дачных травм

«Сорванная» спина, растянутые связки, судороги в мышцах от перенапряжения - частые приметы начала дачного сезона. В самом деле, долгими зимними днями и вечерами мы позволяли себе расслабиться, а тут вдруг на полную катушку включились в весеннюю дачную страду.

В принципе, садоводы знают, из-за чего можно получить дачную травму, но весной нередко вновь и вновь наступают на грабли.

Итак, чего не стоит делать:

- Копать землю или поднимать тяжести, согнув спину. Надо при этом распрямлять позвоночник, как делают штангисты.

- Ползать по грядкам на коленках, на корточках или сидеть возле них на земле. Обязательно нужно приобрести удобный дачный стульчик.

- При перекопке тянуть лопату вверх только рукой. Нужно, заглубив ее ногой, отклонять черенок весом собственного тела.

- Работать незаточенной лопатой и сломанным инструментом. Не поленитесь первым делом привести в порядок садовый инвентарь.

- Носить полные ведра воды. Верный путь натрудить отвыкший за зиму от нагрузок позвоночник.

- Раздеваться на солнышке, чтобы одновременно поработать и позагорать. От работы обязательно вспотеете, и больше будет риск обгореть и простудиться.