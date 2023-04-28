Стала известна программа празднования Дня Победы в Перми

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День Победы в Перми отметят ярко и празднично. Об этом «Комсомолке» рассказал начальник департамента культуры и молодежной политики Перми Василий Головин.

- Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона традиционно начнется в 10 часов, - сообщил Василий Головин. - На Октябрьской площади будут установлены трибуны для зрителей. Для тех, кто не сможет попасть на эти трибуны, будут установлены экраны на центральной сцене у Театра-Театра. На них пройдет онлайн-трансляция парада.

Парад будет предварен театрализованным прологом, в котором примут участие 800 человек. Несколько лет этого действия не было, но в этом году его решили возобновить.

В финале театрализованного действия будет представлена композиция «Родина одна», написанная известным пермским композитором и исполнителем Никитой Савостиным в соавторстве с вокалисткой Марией Савостиной.

Затем в параде пройдут около 2000 военнослужащих и будет представлена военная техника, созданная на пермских оборонных предприятиях.

После завершения парада эта техника весь день будет находиться на улице Ленина между улицами Крисанова и Борчанинова. Там получится своеобразный музей под открытым небом, где можно будет прочитать информацию о представленной технике и сфотографироваться на ее фоне.

В 11 часов начнется концертная программа на эспланаде. Она будет проходить на двух площадках - у Театра-Театра и в центральном, 66-м квартале. Там выступят лучшие творческие коллективы Пермского края. Будут работать разные интерактивные зоны, тематические и детские площадки.

Еще одним местом, где развернутся праздничные мероприятия, станет набережная. Там тоже откроются фотозоны, будут работать аниматоры, пройдут небольшие концерты

В 23.00 начнется праздничный фейерверк длительностью 7 минут. Салют запустят над Камой.

Также мероприятия, посвященные Дню Победы, состоятся в каждом районе Перми.