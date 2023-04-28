Российский бизнес сможет защититься от кибератак

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Информационные ресурсы органов государственной власти, госучреждений, государственных внебюджетных фондов и публично-правовых компаний планируется перевести на государственную единую облачную платформу «Гособлако» еще до конца 2023 года. Финансирование запуска платформы должно осуществляться за счет средств, выделенных на национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации».

Такая идея содержится в проекте постановления правительства, разработанном Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Члены Совете Федерации предложили предоставить возможность для перехода в «Гособлако» не только государственным ведомствам, но и всему российскому бизнесу.

Заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Константин Долгов заявил, что для обеспечения технологической независимости России в условиях санкций надо повысить доступность отечественных систем хранения данных для широкого круга пользователей – в том числе для малого бизнеса.

- Бизнесу России стоит активнее мигрировать в безопасные отечественные облака, - заявил зампред комитета по экономической политике.

Другие эксперты указали, что полномасштабная миграция бизнеса на государственную единую облачную платформу возможна, но не в ближайшее время. Так, например, по мнению аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, Минцифры России, скорее всего, просто не сможет взять на себя оплату перехода всего бизнеса страны на платформу «Гособлако». Однако со временем эта проблема может быть решена – в том числе, и с помощью самого бизнеса.

- Тут действует общеэкономический закон эффекта масштаба – крупнейший оператор и серверы купит с большой скидкой, и электричество экономит эффективнее, и данные резервирует в большем числе дата-центров. С другой стороны, у создателей проекта, вероятно, есть желание расширять спектр услуг и масштаб деятельности, для чего нужны средства, а государству хотелось бы найти соинвестора на такой проект. Эту роль можно предложить бизнесу в обмен на возможность использовать платформу, - пояснил эксперт.

С ним согласен и член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. По его мнению, перевод бизнеса в «Гособлако» займет больше времени, чем перевод госорганов, однако государственная единая облачная платформа сможет предложить потенциальным пользователям достаточно привлекательные условия, чтобы их заинтересовать:

- Сервис «Гособлако» максимально защищен от кибератак и ориентирован на устойчивое хранение и передачу необходимой для бизнеса информации. При этом возможность перехода на эту платформу должна восприниматься российским бизнесом не как указание оставить привычные процессы и перейти на что-то непонятное, но как одна из серьезных возможностей для будущего развития и как мера поддержки. Минцифры могло бы активировать возможность перехода негосударственных пользователей в «Гособлако» еще до конца текущего года, чтобы все смогли протестировать систему и решить для себя, как быстро им стоит переводить свои бизнес-документы на эту платформу, - пояснил Антон Немкин.