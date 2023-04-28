В Березниках запустили исторический проект для школьников и студентов

Фото: Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В Березниках на базе корпоративного музея филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» запустили серию исторических мероприятий «Как это было… Маленькие истории больших побед». Проект реализуется при поддержке администрации города Березники и ориентирован на школьников и студентов. Идея проекта принадлежит депутатам Березниковской городской Думы – сотрудникам филиала «Азот».

Цикл исторических мероприятий стартовал с серии кинопоказов проектов патриотической направленности «Здравствуйте, мои родные…» и «Дети войны», посвященных Дню Победы. Первый кинопоказ для семиклассников школы №24 округа депутата Венеры Мухатаевой открыли глава города Березники Алексей Казаченко и директор филиала «Азот» Андрей Семенюк.

- Задача нашего совместного проекта с филиалом «Азот» — рассказать детям о Великой Отечественной войне, чтобы они осознали значимость потерь и цену победы, - отметил Алексей Казаченко, глава города Березники. - Свидетелей тех лет все меньше, но через уникальные видеоматериалы на основе архивов ветеранов, тружеников тыла, детей войны, уверен, мы сможем сохранить историю для будущих поколений. Главное нам, взрослым, сделать все возможное, чтобы помнили и гордились.

- Мы запустили этот проект для того, чтобы еще раз напомнить о событиях 1941-1945 годров, - Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим». - В годы войны около 2 000 азотчиков ушли добровольцами на фронт. Из них трое стали Героями Советского Союза. Трудовой подвиг совершили сотрудники завода и здесь, в тылу. Мы гордимся своей историей и готовы передавать ее из поколения в поколение.

В основе интерактивного проекта «Здравствуйте, мои родные…» - письма азотчиков, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. «Дети войны» - видеоистории березниковцев, которые пережили ВОВ в юном возрасте. Киноэкскурсии будут проходить в течение месяца и доступны по заявкам всем желающим.