Как сберечь лицо и улыбку

О работе больницы и достижениях своих коллег рассказал и. о. главного врача Александр Александрович Хлебников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми есть больница, докторам которой пациенты доверяют самое ценное – свое лицо и улыбку. Причем нередко попадают в эту клинику пермяки, когда ситуация уже критическая, запущенная, экстренная или когда другие специалисты опускают руки.

Если за дело берутся доктора Пермской клинической стоматологической больницы при ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера, то нередко происходят настоящие чудеса. О работе больницы и достижениях своих коллег рассказал и. о. главного врача Александр Александрович Хлебников.

- У нас единственная в Пермском крае клиника, которая оказывает помощь по профилю «челюстно-лицевая хирургия», - объясняет Александр Александрович. – Работаем с пациентами с первого дня жизни и до глубокой старости. Оказываем помощь больным с экстренной и неотложной патологией, работаем с тяжелыми жизнеугрожающими состояниями, а также с пациентами, которые поступают к нам на плановое лечение.

Врачи Пермской клинической стоматологической больницы работают с пациентами с первого дня жизни и до глубокой старости. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Младенцы с врожденной патологией

- В последние несколько лет мы видим прирост количества детей, которые появляются на свет с врожденными расщелинами верхней губы и неба, - рассказывает Александр Хлебников. - Достоверно говорить о причинах прироста этого порока пока рано, научная работа ведется, но в целом ситуация может быть связана с коронавирусной инфекцией, которая снижает иммунный ответ организма.

Нередко этот порок развития выявляют уже во время скринингового исследования беременной женщины. Понятно, это ужасное потрясение для родителей, и все реагируют на эту новость по-разному. Чтобы объяснить будущим мамам и папам, что ситуация исправима, акушеры-гинекологи отправляют таких беременных женщин на консультацию в клиническую стоматологическую больницу, в отделение детской челюстно-лицевой хирургии.

- А когда эти детки появляются на свет, их помещают в отделение детской реанимации. Туда выезжают наши специалисты и моделируют малышу небо с помощью защитной пластинки. В результате младенец начинает глотать и у него правильно формируется дыхательный поток.

Затем такие дети продолжают находиться на диспансерном учете, а в возрасте 6 - 7 месяцев им проводят первый оперативный этап реконструктивно-восстановительного лечения. Полностью реабилитировать детей с врожденными пороками удается к школьному возрасту, но врачи клинической стоматологической больницы ведут их до совершеннолетия и далее.

Большая ответственность по реабилитации деток с врожденными пороками лежит на родителях. Сначала им нужно правильно кормить малыша, проводить гигиену полости рта и послеоперационных ран, а далее серьезно заниматься с логопедом и проводить самостоятельные занятия дома.

- Но когда наша маленькая пациентка - девочка с полной расщелиной - поступила в обычную школу и заняла первое место в городском конкурсе чтецов, для нас это стало высшей похвалой и благодарностью за наш труд, - улыбается Александр Хлебников.

Почему чистить зубы обязательно?

Существует и масса других обстоятельств, когда дети становятся пациентами врачей клинической стоматологической больницы. Челюстно-лицевые хирурги лечат им воспалительные заболевания, связанные с запущенным состоянием нелеченых зубов. Когда дети неконтактны, с ними не может договориться стоматолог детской поликлиники, а ситуация продолжает усугубляться, маленьким пациентам лечат зубы под наркозом.

98% манипуляций проводятся в больнице под общей анестезией. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Наркоз применяется в ситуациях большого объема терапевтического и хирургического лечения полости рта, а также чтобы у детей не оставалось негативного отношения к медицине и к людям в белых халатах. 98% манипуляций и даже обширные перевязки в детском отделении челюстно-лицевой хирургии проводятся под общей анестезией. За один сеанс, который длится от одного до пяти часов, врачам удается вылечивать от 4 до 15 зубов.

Бывает, что в стационар детишки попадают и с самыми грозными вещами – флегмонами (острыми гнойными воспалениями, - Ред.). И тогда ситуация требует больших разрезов и шрамы после этого остаются на всю дальнейшую жизнь.

- К сожалению, до сих пор встречаются родители, которые считают, что молочные зубы чистить не обязательно, ведь они все равно выпадут и потом вырастут новые, - говорит Александр Александрович. - На фоне этого возникают разрушения молочных зубов и такие серьезные патологии, что речь идет уже не об эстетическом компоненте, а о спасении жизни пациента.

Также врачи занимаются травмами, которые получают вездесущие дети. А бывают повреждения самые разнообразные, и нередко они зависят от сезонности. Зимой это падения и столкновения на льду, травмы, полученные в результате катания с гор и на снегокатах. При падении детки могут удариться подбородком и сломать зуб или получить его вывих. Но случаются и более сложные случаи - оскольчатые переломы челюстей или лицевого скелета.

- Тогда мы проводим операцию по сопоставлению костных отломков, - говорит доктор. - Они собираются на мини-пластинки и на мини-шурупы. Когда все отломки сращиваются, делается еще одна операция, чтобы убрать инородное тело.

Летняя беда - это самокаты. Причем самые тяжелые травмы дети получают, когда катаются на одном самокате с родителями. Когда сначала падает самокат, потом ребенок, а сверху родитель, то малыши нередко получают сочетанные травмы.

Врачи Пермской клинической стоматологической больницы проводят сложные операции. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Если травма без поражения головного мозга - это наша стезя, но если травма сочетанная, то всю необходимую помощь, касающуюся челюстно-лицевой хирургии, ребенок получает на базе детской больницы на Баумана, куда выезжает наша бригада челюстно-лицевых хирургов. А коллеги - детские нейрохирурги и травматологи - оказывают помощь пострадавшему ребенку по своему профилю.

Зимой - пиротехника, летом - болгарки

Не только дети, но и взрослые нередко попадают в клиническую стоматологическую больницу с сезонными травмами. В Новый год здесь немало пациентов с травмами из-за неправильной эксплуатации пиротехнических изделий, весной и летом - в период дач и огородов - люди заготавливают дрова, занимаются строительством, поэтому большое количество травм бывает связано с болгарками и электропилами.

- Случается, что пациенты попадают к нам в тяжелом состоянии: с дефектами в зоне лица из-за распилов или ран, а значит, с большой кровопотерей, - продолжает Александр Хлебников. - Мы проводим обработку ран, стабилизацию состояния пациента, а потом приступаем к щадящей пластической хирургии, ведь нередко после получения травмы у человека может не хватать части кожи или даже части тела. Поэтому мы стараемся сделать пересадку или мобилизацию ткани в зоне поражения. Причем так, чтобы впоследствии это выглядело аккуратно и красиво.

Оказывая помощь взрослым пациентам, челюстно-лицевые хирурги занимаются спортивными, дорожными, производственными, бытовыми и криминальными травмами: переломами верхних и нижних челюстей и лицевого скелета, огнестрельными ранениями и прочими.

Когда владельцы собак становятся пациентами

Однако вне зависимости от сезона и дети, и взрослые страдают от укусов собак. Причем далеко не от безнадзорных псов, а от домашних питомцев.

- Не так давно к нам попала пациентка с обширной травмой после нападения большой домашней собаки, - рассказывает врач. - Одним укусом было поражение хрящей носа и травма ушной раковины. Женщине была проведена длительная операция под общим наркозом с благополучным исходом. Сейчас пациентка выписана, она осталась очень довольна нашей работой. Мы ждем ее через несколько месяцев для завершающего этапа коррекции рубцов.

Грозные травмы наносят своим хозяевам и собаки маленьких пород. Вроде бы карманный песик не предвещает никакой опасности, но зубки у этих собачек очень маленькие и острые. Один из последних случаев – карманная собачка откусила своей владелице мочку уха.

- Сначала мы обработали ей инфицированную рану, а когда воспаление прошло, реконструировали пациентке мочку уха из лоскута кожи с шеи, - поясняет доктор.

Важно, что всю эту высокотехнологичную медицинскую помощь пациенты могут получить бесплатно, по полису ОМС, но врачи Пермской клинической стоматологической больницы оказывают пациентам и ряд платных услуг.

Александр Александрович Хлебников: "Высокотехнологичную медицинскую помощь пациенты могут получить бесплатно, по полису ОМС". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В основном это реконстивно-пластическая хирургия: блефаропластика, круговые подтяжки лица, иссечение различных рубцов, операции на наружном носе, ротовой полости, в том числе связанные с нарушением прикуса. Также хирурги клиники удаляют различные новообразования на лице, работают с торчащими ушками и приводят их в эстетичный вид.

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