«Детей дома - 9, на работе – 939»: Министр просвещения Сергей Кравцов вручил благодарственное письмо педагогу из Прикамья

Елена Михайловна в момент награждения благодарственным письмом. Фото: Министерство образования Пермского края.

- Я когда услышала, что на съезде Министр просвещения Сергей Кравцов объявляет, что среди собравшихся есть советник директора по воспитанию из Пермского края, а также мама девяти детей, то сразу обомлела, - рассказывает педагог Большесосновской школы Елена Михайловна Зуева. - А он вызывает меня на сцену, обнимает, вручает благодарственное письмо и дарит букет цветов! Это очень неожиданно было!

35 лет Елена Михайловна Зуева - учитель русского языка и литературы, а сейчас - советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями из Большой Сосновы, отдала образованию. Она - чуткий и грамотный педагог, который помогает ребятам не только на уроках, но и за пределами школы. Под ее руководством работает общешкольный родительский комитет, создан Совет отцов. Родители активно поддерживают и помогают в реализации общешкольного плана по воспитательной работе.

- Я всегда считаю, что свой пример гораздо лучше, чем просто слова, - объясняет Елена Михайловна. - У нас с мужем девять детей, и мы сами - очень активная семья! Он – биатлонист, я – лыжница, а все дети у нас – баскетболисты. Еще мы очень любим петь, особенно девочки. Некоторые окончили музыкальную школу. Кто-то по классу фортепьяно, кто-то по классу флейты. А еще мы - большие театралы, и чтобы заниматься патриотическим воспитанием детей, ставим спектакли и вовлекаем в их постановку школьников.

В репертуаре учеников и педагогов Большесосновской школы спектакли про блокаду Ленинграда, «А зори здесь тихие», «Погибшие за Родину в полете».

- Дома у меня девять детей, а на работе – 939, - улыбается педагог. – За всех переживаешь, всем хочешь помочь, направить, передать опыт и подсказать. Ребят я учу жить по принципу «ни дня без добрых дел». И объясняю, что все начинается с малого: даже просто принести кусочек мела в кабинет - это доброе и полезное дело.

А не так давно учителя и ребята Большесосновской средней общеобразовательной школы организовали благотворительный концерт «Мы вместе», который прошел в местном клубе. В пользу бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО, им удалось собрать 64 тысячи рублей!

В ближайшее время ребята вместе с родителями и учителями планируют начать плести маскировочные сети.

Министерство образования Пермского края предложило включить Елену Михайловну Зуеву в список номинантов проекта «Настоящие люди», который организовала и проводит «Комсомольская правда».

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