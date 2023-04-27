В Перми робот «Дуняша» вернулась на прежнее место работы в Парк Горького

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми первое кибер-кафе с буфетчицей «Дуняшей» открыли в мае прошлого года в Парке Горького. После окончания летнего сезона, «Дуняша» приступила к работе в пермском ТРЦ «Планета». После долгих месяцев расставания посетители городского парка 25 апреля вновь увидели за стойкой кибер-кафе полюбившуюся всем буфетчицу.

Всю зиму кибер-кафе с красоткой-буфетчицей работало в ТРЦ «Планета». Там человекоподобный робот «Дуняша» продавала кофе, прохладительные напитки и мороженое разных вкусов. Как нам рассказали создатели «Дуняши» в пермской компании «Промобот», только в новогодние праздники «Дуняша» приготовила более 1190 порций мороженого и напитков. Наибольшей популярностью и гостей кибер-кафе пользовалось мороженое со сливочно-клубничным, клубничным и сливочным вкусами. Вторым по популярности продаж стал кофе – его у «Дуняши» купили более 400 гостей.

Другим интересным фактом стало то, что главными клиентами кибер-кафе стали женщины – это 40% посетителей, 32% - ребятишки. Меньше всего покупки у «Дуняши» интересовали мужчин – всего 28%. Скорее всего, им просто это не давали делать их вторые половинки. Хоть и робот, всякое там может случиться: «Лучше постой в сторонке, я тебе сама все куплю и принесу…»

На максимальной мощности роботизированный комплекс кибер-кафе может продавать в час 50 порций мороженого с выбором из пяти вкусов, разливать 36 чашек кофе свыше десяти видов и 100 газированных напитков трех видов. Робот «Дуняша» все это может делать без перерыва на обед 24 час в сутки! При этом она успевает развлекать гостей - рассказывает сказки и анекдоты, проигрывает музыкальные треки и включает видеоклипы.

Помимо служебных обязанностей кибер-буфетчица охотно развлекает гостей: рассказывает сказки и анекдоты, проигрывает музыкальные треки и включает видеоклипы.

«Наш робот-компаньон Robo-C обладает гиперреалистичной внешностью. Он копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами», общаться и отвечать на вопросы. Запатентованная технология позволяют воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Искусственный интеллект робота понимает текст и разговорный язык, извлекая нужную информацию и предоставляя нативный ответ», - поясняют в пермской компании-разработчике «Промобот».

Кстати, у пермской «Дуняши» в июле прошлого года появилась «родная сестра» в Нижнем Новгороде, в июле прошлого года она открыла кибер-кафе в одном из городских парков.

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