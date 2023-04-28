Прикамские предприниматели все чаще интересуются покупкой готового бизнеса и оборудования

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Через платформы объявлений теперь можно приобрести или продать отнюдь не только товары. Все чаще местные предприниматели используют классифайды для поиска интересных предложений о продаже готового бизнеса или франшиз. Растет и число объявлений в категории «Оборудование для бизнеса».

Что именно интересует бизнесменов Прикамья? Чаще всего - покупка компаний в сфере онлайн-торговли, а также предприятий общественного питания.

По итогам первого квартала этого года интерес прикамцев к покупке готового бизнеса вырос на 20 процентов по сравнению с аналогичным предыдущим периодом, - отмечают аналитики сервиса «Авито». - Наблюдался подобный рост и в прошлом году.

• В I квартале текущего года в Пермском крае спрос на приобретение готовых компаний увеличился на 16% за год и на 18% по сравнению с предыдущим кварталом.

• Заметнее всего в регионе вырос спрос на интернет-магазины (+152% год к году), а также автобизнес (+125% за этот же период). Замыкает тройку лидеров бизнес в сфере красоты и ухода за собой: спрос на компании этого сектора вырос на 121%.

• Одновременно растет спрос и на оборудование для бизнеса. Наибольший рост был зафиксирован в категории «Медицинское оборудование» – почти в 10 раз. На втором месте по динамике – «Оборудование для киосков и передвижных сооружений»: здесь предложение выросло в 8 раз. Третья быстрорастущая категория – «Промышленное оборудование», за год предложений по нему на «Авито» стало больше в 3,7 раза.

При этом самыми востребованными, по данным экспертов «Авито», были и остаются интернет-магазины и пункты выдачи онлайн-заказов. Они составляют треть всех поисковых запросов на платформе - при этом интерес к ним за год увеличился втрое.

- Это вполне объяснимо, - говорит пермский предприниматель Михаил Колебанов. - В годы пандемии многие «раскусили» удобство приобретения товаров по интернету или по телефону, и спрос на такие услуги только растет.

Соответственно, на том же «Авито» увеличивается и число предложений о продаже или создании интернет-магазинов «под ключ», о помощи в открытии пунктов выдачи заказов.

- Те, кто разбирается в программировании, учитывают возросший спрос, создают готовый бизнес и предлагают его тем, кто будет заниматься непосредственно торговлей, - объясняет предприниматель Илья Чегрин.

Для предпринимателей интерес к работе с классифайдами объясняется растущей аудиторией платформ. Например, по данным Mediascope, число посетителей платформы в январе превысило 60 млн. Впрочем, эту же аудиторию на онлайн-доски объявлений привлекает и возможность найти необходимые предложения - как по поиску готовой компании для покупки, так и нужного оборудования - в одном месте.

- В прошлом году мы расширили количество категорий, где можно размещать объявления о продаже бизнеса, добавили возможность для пользователей платформы не только искать покупателей на готовый бизнес, но и развивать франчайзинговые сети через продажу франшиз, привлекать деловых партнеров в развитие собственного бизнеса, - объясняет руководитель макрокатегорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование для бизнеса» на «Авито» Илья Дудковский.

По данным платформы, ежемесячно объявления в категории «Готовый бизнес и франчайзинг» на «Авито» просматривают более 3 млн уникальных пользователей, и их число постоянно растет. В их числе - как опытные предприниматели, так и люди без опыта предпринимательской деятельности, ищущие новое дело или объект для инвестиций.

- В условиях турбулентности, изменений на рынке труда, переосмысления инвестиционных инструментов предпринимательство набирает обороты. А мы со своей стороны помогаем потенциальным партнерам найти друг друга. За этим направлением большое будущее, - продолжает Дудковский.

Использование подобной платформы при поиске предложений, помимо всего прочего, обеспечивает определенные гарантии при заключении сделок.

- Уже сейчас мы проверяем, чтобы в объявлении была указана достоверная информация, проводим проверку компании по реквизитам, - добавляет эксперт. - Также все объявления проходят автоматизированную и ручную модерацию. И это выступает дополнительной гарантией, что это реальные люди и компании, что они действительно имеют то, что собираются продать.