Строительство новой инфекционной больницы в Перми выполнено на 60%

Фото: Министерство строительство Пермского края

На сегодняшний день строительная готовность новой краевой инфекционной больницы в Перми составляет 60%. Работы идут по графику. Об этом сообщили в Министерстве строительства Пермского края.

Основные работы выполняются в лечебном корпусе. Сейчас в здании ведется устройство кровли, монтаж окон и фасадные работы. На 90% выполнена укладка стен и перегородок 1 и 2 секции. В третьей секции строители занимаются отделкой, электромонтажными работами и устанавливают системы отопления. Кроме этого, рабочие ведут отделку комплекса чистых помещений и монтируют распределители воздуха.

Фото: Министерство строительство Пермского края

Также продолжаются работы и в административно-хозяйственном корпусе. Там разместятся прачечная, станция обработки и дезинфекции автотранспорта, блок обеззараживания отходов, а также пищеблок со столовой для персонала. В здании уже смонтированы холодильные камеры, и сейчас ведется их пусконаладка. Основные строительные работы в этом корпусе практический завершены.

Фото: Министерство строительство Пермского края

Общая площадь больничного комплекса составит порядка 30 тысяч квадратных метров. Подрядчик «ЖБК-Строй» уже построил три здания. Это контрольно-пропускной пункт, административно-хозяйственный корпус и основной лечебный корпус. Кроме того, проведены все необходимые внутриплощадочные коммунальные сети, завершается устройство емкостей локальных очистных сооружений. Также начались работы по прокладке сетей медицинских газов.

Фото: Министерство строительство Пермского края

Напомним, медучреждение строят на улице Леонова, 84 в Индустриальном районе. В новой инфекционной больнице будет обеспечен полный цикл всех процессов: от лабораторных исследований до основного лечения. Она рассчитана на 232 койко-места. Амбулаторно-диагностическое отделение будет принимать до 80 пациентов в смену. Также на территории появится кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медуниверситета. Объект является одним из ключевых инфраструктурных проектов 300-летия Перми.

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