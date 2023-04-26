«Молотов коктейль», Студвесна и «Танго с коровами»: стала известна программа юбилейных событий в Перми на май 2023

В аэропорту «Большое Савино» уже появились баннеры с юбилейной символикой. Фото: группа ВК Пермь-300. Всё реально!

Слоганом 300-летия Перми стала фраза «Все реально». И на этой неделе в зонах вылета и прилета аэропорта «Большое Савино» уже появились баннеры с этим слоганом. Об этом на заседании краевого правительства рассказала заместитель председателя оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина. Также стало известно, какие события пройдут в Перми в конце апреля - мае в рамках юбилейных торжеств.

28 апреля в «Триумфе» состоится премьера киноальманаха «Молотов коктейль» (12+). Он состоит из 5 серий. «Петрушка» - история про последние дни жизни последнего русского императора, «Незабудка для поэта» - история про исцеление безумия Осипа Мандельштама, «Притяжение Земли» - история про приземление космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева¸«Пермский период» - история про сэра Родерика Импи Мэрчисона, открывшего новый геологический период, «Самолет – слово пермское» - история про поэта и авиатора Василия Каменского.

После премьеры на большом экране «Молотов коктейль» покажут на телеканале «Рифей», 10, 15, 22, 19 мая и 5 и 7 июня – по одной серии в день.

1 мая на улицах города пройдет легкоатлетическая эстафета.

1 мая в рамках Фестиваля пермского искусства в парке имени М.Горького состоится концертная программа «Мой город у реки» (6+). В ней прозвучат песни пермских поэтов и композиторов, а также прозвучат популярные песни 60-70х годов в исполнении ансамбля «Ба-Ба-Ту».

Начало в 13 часов. Вход свободный

7 мая в СК имени Сухарева состоятся Всероссийские соревнования по вольной борьбе. Вход свободный.

С 14 по 25 мая в ДК имени Солдатова состоятся большие гастроли театра «Мастерская Петра Фоменко». Зрители увидят шесть спектаклей с участием самых популярных актеров театра: «Сон в летнюю ночь» (16+), «Египетские ночи» (18+), «Война и мир. Начало романа» (12+), «Волки и овцы» (12+), «Чайка» (16+), «Семейное счастье» (12+).

15 мая в 19.00 пройдет премьера киноальманаха короткометражных социальных фильмов «Кино-добро» (0+), состоящего из пяти новелл. Киноальманах создан киностудией «Проспект мира». Авторы проекта – режиссер Антон Богданов и сценарист Михаил Шулятьев.

С 17 по 19 мая Пермь будет принимать Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», на который приедут более 1000 представителей туриндустрии со всей страны.

22 и 29 мая состоится премьера оперы-дефиле пермского композитора Игоря Машукова «Танго с коровами» (6+) на стихи Василия Каменского. 22 мая ее покажут в ДК Калинина, а 29 мая – в ТЮЗе.

26 мая откроется уличная выставка «Из чего состоит город» (0+). Она продлится до 30 сентября, побывав за это время на разных площадках.

С 26 по 31 мая в Перми развернутся события Всероссийской Студенческой весны. На нее приедут 3500 студентов из 89 регионов страны. Студвесна откроется большим концертом на эспланаде у Театра-Театра, где установят сцену и трибуны на 5000 посадочных мест. Конкурсы пройдут по 12 различным направлениям: вокальное, танцевальное, театральное, инструментальное, оригинальный жанр, мода, журналистика и другие. Также пройдет конкурс региональных программ, в которые войдут лучшие номера от каждого региона. Прикамье будут представлять студенты ПНИПУ и Пермского агропромышленного техникума.

Площадками для конкурсных программ станут Театр-Театр, ДК Солдатова, частная филармония «Триумф», ДК Калинина, цирк, театр кукол.

Закрытие фестиваля состоится 31 мая в УДС «Молот». Купить билеты на мероприятия Студвесны можно будет на сайте perm-300.ru.