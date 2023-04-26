Горят поля и леса: за сутки в Прикамье потушили 52 пожара

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

За 24 часа на территории Прикамья были потушены 52 пожара. Среди них два крупных пожара в Чайковском и Чернушинском городских округах, а также 25 ландшафтных пожаров.

«Эти дежурные сутки были очень тяжелыми для пожарных Пермского края. Огромные масштабы, сложные условия и напряженная обстановка», — поделились в ГУ МЧС по региону.

Пожарно-спасательные подразделения реагировали на 12 ДТП и оказывали первую помощь пострадавшим. Также они успешно потушили 7 лесных пожаров, защитили от огня 20 домов и спасли 2 человеческие жизни.

«Ежедневно огнеборцы держат оборону, чтобы не пострадали населенные пункты», — рассказали в МЧС о борьбе с ландшафтными пожарами.

Так, например, в селе Трун Чернушинского городского округа крупный пожар охватил площадь в 7 га. Горели сухая трава и древесина. Также в Ильинском городском округе лесной пожар стал угрозой жилым домам, но пожарно-спасательные силы защитили их от огня.

Сотрудники МЧС выражают благодарность жителям за поддержку и неравнодушие.

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