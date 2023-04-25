Самые «Умные города» России получили призы

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Организационный комитет первой Национальной премии «Умный город», присуждаемой за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства, подвел итоги конкурса. Заявки на участие в нем подал 51 регион страны, всего было представлено более 200 ИТ-разработок и высокотехнологичных систем по модернизации и цифровой трансформации городской среды.

Второе место в номинации «Умное тепло» занял Пермский край, который представил программно-аппаратную платформу Aurora по цифровому управлению коммунальными ресурсами. Прикамье также стало финалистом и в номинации «Строительство» с АИС «Стройкомплекс». На выставке конкурса Пермский край представил стенд, посвященный региональным цифровым решениям-ГИС «Умный лес», Электронной пермской образовательной системе, проекту «Управляем вместе» и Системе контроля подачи ресурсов «Город на ладони».

Руководители Министерства информационного развития Пермского края рассказали подробности о проекте Прикамья Aurora, направленном на увеличение надежности и качества теплоснабжения. Aurora представляет из себя сверхмощное решение по мониторингу и управлению сетью, которое позволяет облегчить управление сетями любой величины – от малых офисов до больших предприятий.

- Сейчас платформа работает в пилотном формате в Лысьве и Чусовом – эти города оснащены автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения, - рассказал министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских. - По итогам его внедрения с 2020 года мы фиксировали снижение удельного расхода газа до 15 процентов, а электроэнергии – на 22процента.

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, основатель фонда «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин подчеркнул, что передовые цифровые технологии, внедряемые в рамках модернизации системы ЖКХ в регионах, создают ультрасовременную городскую и среду помогают значительно повысить качество жизни граждан.

- Проект Минстроя России «Умный город» не просто направлен на цифровую трансформацию и автоматизацию процессов логистики и функционирования ЖКХ, но позволяет комплексно повысить эффективность городской инфраструктуры. Так что работа Пермского края в рамках этого проекта не сводится только к цифровизации городского хозяйства, повышения энергоэффективности или улучшения комплекса ЖКХ. Модернизация затрагивает и здравоохранение, и образование, и туризм, и культуру, и спорт, и многие другие направления. Безусловно, Пермский край добился заслуженного признания на конкурсе, и теперь уже всем очевидно, что такие эффективные и успешные разработки пермских ИТ-специалистов могут быть масштабированы в целом по стране, ведь они будут исключительно полезны и принесут дополнительные возможности для развития не только Пермского края, но и остальных регионов, - сказал Антон Немкин.

Цифровые разработки Пермского края также были высоко оценены заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константином Михайликом.

- Очень важно, чтобы премия «Умный город» стала не только площадкой для определения лучших представителей профессионального сообщества, но и территорией для обмена опытом между регионами, - подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. - Конкурс особенно важен тем, что является инструментом поддержки внедрения цифровых решений не только в городской среде, но и в сельских поселениях.