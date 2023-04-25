Корпоративные издания компании ЕвроХим признаны лучшими в России

Календарь «Живописный ЕвроХим» стал своеобразной итоговой выставкой картин, написанных в течение 2022 года. Фото: Екатерина Кравцова

По результатам ХХ ежегодного Всероссийского конкурса в области корпоративных медиа, проводимого Ассоциацией корпоративных медиа России (АКМР), газета «ЕвроХим», являющая совместным изданием Минерально-химической компании ЕвроХим и Издательского дома «МедиаЛайн», стала победителем в номинации «Лучшее медиа в сфере промышленности, производства и строительства».Это заслуга большой команды департамента по коммуникациям и отделов по связям с общественностью в регионах присутствия компании.

Газета «ЕвроХим» издается уже 18 лет, на данный момент в свет вышли 443 выпуска.Периодичность издания – 1 раз в 2 недели, объем – 12 полос. Аудиторией газеты являются сотрудники всех предприятий компании ЕвроХим, расположенных в различных регионах России, а также в Казахстане. Газета информирует сотрудников предприятий о деятельности компании, лучших людях, практиках, стратегии и развитии, а также о ситуации в отрасли в целом. Газета «ЕвроХим» доносит до десятков тысяч сотрудников стратегию компании и перспективы её развития.

В начале 2023 года было проведено масштабное социологическое исследование аудитории газеты, по итогам высказанных читательских пожеланий и предложений осуществлено обновление рубрикатора, содержания и дизайна издания, путей её распространения. В частности, в газете регулярно стали выходить материалы о внедрении на предприятиях ЕвроХима таких инструментов операционной эффективности как цифровизация, инструментарий и обучение.

В газете регулярно выходят материалы о внедрении на предприятиях ЕвроХима проектов и инструментов бизнес-системы. Появилась и новая рубрика «Фабрика идей», в которой собраны рассказы о реализованных идеях, а также ежеквартально публикуются Лидеры «Фабрики идей» с каждого предприятия.

Также в каждом номере газеты обязательно одна полоса посвящена материалам по внедрению на предприятиях лучших мировых практик по охране труда и промышленной безопасности, а принятые в ЕвроХиме «Золотые правила безопасности» и полезные советы по личной безопасности и сохранению здоровья являются сквозной темой всех номеров газеты.

- С момента запуска обновлённой модели газеты прошло не так много времени, но мы уже наблюдаем рост тиража и увеличение положительных отзывов на обновлённое издание от сотрудников предприятий нашей компании, - отметила руководитель департамента по коммуникациям ЕвроХима Виктория Соколова. – Наша газета развивается вместе с компанией, и высокая оценка профессионального сообщества поможет нам стать ещё лучше.

Также в номинации «Корпоративный календарь» победил изданный компанией ЕвроХим и «МедиаЛайном» календарь на 2023 год «Живописный ЕвроХим». Основой календаря послужили живописные полотна российских художников, которые при поддержке ЕвроХима провели в 2022 году в регионах расположения предприятий компании серию летних и зимних пленэров. Художникам удалось передать всю красоту и самобытность мест, невероятную палитру красок от русского величественного севера до жаркого щедрого юга.

Календарь «Живописный ЕвроХим» стал местом, где встретились несколько культурных проектов компании, своеобразной итоговой выставкой картин, написанных в течение 2022 года.