«Врачебный десант» вновь отправился на пермские предприятия

Проект пермских медиков признанн одним из лучших в России. Фото: минздрав Пермского края.

Здоровье нации начинается со здоровья каждого человека. Научить сохранять здоровье на долгие годы и быть осведомленными о рисках возникновения различных заболеваний помогает уникальный проект пермских врачей «Врачебный десант».

«Комсомольская правда» уже писала о том, что придуман он был 2021 году «Центром общественного здоровья и медицинской профилактики» и является частью проекта «Укрепление общественного здоровья», входящего в структуру национального проекта «Демография».

Главная цель проекта в том, чтобы рассказать работникам крупных промышленных предприятий Перми и Пермского края о рисках возникновения различных заболеваний, которым они подвержены уже сейчас. Важно, что профилактика в трудоспособном возрасте дает 90% шансов на полное выздоровление.

Боремся со стрессом

Современная жизнь такова, что стрессу подвержены многие. Чтобы рассказать, как правильно помочь себе в такой ситуации и научиться жить без стресса, команда пермских врачей и волонтеров-медиков отправилась на крупное промышленное предприятие Пермского края.

- Для профессионального стресса есть множество веских причин: страх потери работы, роста требований со стороны начальства, внутрикорпоративные отношения и другие, - рассказала сотрудникам предприятия заведующая отделом корпоративных программ и общественных проектов ЦОЗМП Ирина Батюкова. – И в каждой ситуации стресс оказывает негативное воздействие на организм человека. При волнении происходит расширение и сужение сосудов, нарушение гормонального баланса, что неизбежно ведет к сбою в работе сердечно-сосудистой системы.

Не секрет, есть люди, которые предпочитают заедать стресс или принимать в моменты напряжения алкоголь или табак. Но есть множество способов, дающих возможность преодолеть тревожное состояние без вреда для здоровья.

- Существуют эффективные способы не только справиться с тревогой, но и повысить качество жизни, - объяснила врач психиатр-нарколог Наталья Треногина. - Любимые занятия: рисование, пение, общение с друзьями – принесут намного больше пользы, чем алкоголь и табак. А регулярные занятия спортом подарят ощущение радости от новых достижений и хорошей физической формы.

Прямо на рабочем месте сотрудники пермских предприятий узнают, как заботиться о своем здоровье. Фото: минздрав Пермского края.

Почему стресс нельзя заедать?

- Расстройства пищевого поведения, связанные с беспокойством, носят разный характер, - описала механизмы «заедания стресса» врач по медицинской профилактике ЦОЗМП, эксперт по правильному питанию Мария Вершинина. - Некоторые из них связаны с привычками из детства, когда ребенка утешали или наказывали едой. Есть определенная категория - «ночное» переедание, когда человек настраивается на сон с помощью сладкой и мучной пищи. В любой из этих ситуаций есть возможность контролировать свое поведение и избежать набора лишнего веса.

Кстати, самый простой и эффективный способ снизить стресс – это поиграть. Игры больше, чем другие занятия, помогают подавлять чувство тревоги и контролировать эмоции. Игровой процесс требует внимания и усилий для успеха. А значит, помогает не только справиться с тревожным состоянием, но и получить базовый навык повышения рабочей эффективности.

Как защититься от опасности

Еще один «Врачебный десант», посвященный первой помощи, прошел на площадке еще одного крупного промышленного предприятия. Волонтеры-медики подробно рассказали работникам о видах несчастных случаев, при которых требуется неотложная первая помощь.

- Мы живем в непредсказуемом мире, - объяснила волонтер Наталья Братчикова. - Опасность может подстерегать нас на каждом углу. Знание базовых навыков первой помощи поможет спасти не только пострадавшего, но и уберечь «спасателя» от необдуманных действий.

Далее сотрудники компании на практике отработали порядок действий при закупорке верхних дыхательных путей посторонними предметами. А также обсудили особенности применения этого метода при беременности, ожирении и в детском возрасте.

Затем работники предприятия знакомились, как останавливать артериальное, венозное и капиллярное кровотечения, а также учились оказывать первую помощь в такой ситуации.

В конце занятия сотрудникам рассказали, как правильно транспортировать пострадавшего без использования специальных средств. А затем отработали это умение на практике.

ВАЖНО

В 2022 году проект «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Пермского края «Врачебный десант» был признан лучшим медицинским проектом в России. Это высокое звание проект получил на церемонии награждения победителей Международного конкурса для специалистов по связям с общественностью «Пресс-служба года-2021». «Врачебный десант» вошел в тройку победителей в номинации «Лучший PR-проект в медицине» и занял второе место в России.