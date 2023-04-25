В Пермь приедет «Эшелон Победы» с образцами военной техники

В Пермь эшелон ретропоезд приедет 30 апреля. Фото: svzd.rzd.ru

В Пермь 30 апреля на железнодорожный вокзал Пермь-2 приедет «Эшелон Победы». Свердловская железная дорога запускает ретропоезда на паровозной тяге, мероприятие приурочено к 78 годовщине празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. В этом году начальной точкой одного из ретропоездов станет Кунгур. Всего «Эшелон Победы» сделает остановки на девяти станциях Пермского края.

«Эшелон Победы» – это еще одно напоминание о годах Великой Отечественной войны и тяжелый послевоенный период. Он состоит из солдатских вагонов-теплушек, офицерского вагона, аптеки-перевязочной, вагона-санпропускника, вагон-кухни, хлебопекарни, вагона-электростанции.

Жители Прикамья смогут увидеть образцы исторической военной техники: танк Т-34, пушку М-42, реактивную установку «Катюша», автомобиль ГАЗ-67.

В одном из эшелонов будет организован «вагон памяти» с фотогалереями участников войны: в нем все желающие смогут передать фотографии своих родных-фронтовиков для размещения на стендах экспозиции.

Во главе «Эшелонов Победы» будут раритетные паровозы.

На станциях, где будет останавливаться эшелон, пройдут торжественные встречи с песнями и стихами. Все желающие смогут зайти внутрь вагонов, послушать экскурсовода, сделать фото.

График курирования «Эшелона Победы» по Пермскому краю:

29 апреля - Кунгур - с 11:20 до 13:20

30 апреля - Пермь 2 - с 12:30 до 17:30

1 мая – Верещагино - с 8:30 до 10:30

1 мая – Лысьва - с 11:00 до 13:30

1 мая – Чайковская - с 13:10 до 14:30

1 мая - Нытва - с 16:15 до 18:15

1 мая – Кормовище - с 16:40 до 17:40

1 мая - Кын - с 18:45 до 19:45

2 мая - Чусовская - с 18:00 до 21:00

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