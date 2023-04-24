Жители Прикамья могут бесплатно получить цифровое образование

В сетевом ИТ-университете можно получить дополнительное цифровое образование

В каждой отрасли экономики, сфере деятельности сегодня требуются цифровые навыки. Что бы мы ни вспомнили – здравоохранение, образование, промышленность – везде сейчас применяются цифровые технологии. И во всех отраслях нужны специалисты, которые могут работать с ними.

Поэтому в 2019 году в Прикамье был создан Пермский сетевой ИТ-университет, в задачи которого входит актуальная, краткосрочная, подготовка кадров по самым востребованным цифровым технологиям.

Как можно поступить в сетевой университет, по каким программам проходит обучение, а также дает ли полученное образование возможность найти интересную работу, мы поговорили с Ольгой Димитрашко, руководителем сетевого ИТ-университета.

- Ольга Николаевна, с чем связано создание сетевого ИТ-университета?

- В последние годы на рынке труда образовался настоящий кадровый голод в отношении ИТ-специалистов, и надо было дать ответ на этот вызов. Тем более губернатор Дмитрий Махонин не раз отмечал, что краевое правительство стремится сделать Прикамье местом притяжения молодых и амбициозных ИT-специалистов. Поэтому в Пермском крае создаются все условия для получения дополнительного цифрового образования, которое можно применять на практике.

- Кто и как может стать вашим слушателем?

- Любой житель Пермского края, который уже имеет образование средне специальное или высшее, либо является студентом. При этом подходит абсолютно любой профиль первоначального образования, не обязательно связанный с цифровыми технологиями.

Существует конкурс, для различных программ он разный и зависит от тематики. Есть темы широкого спектра, например, языки программирования, они используются при выполнении самых разных задач в разных отраслях экономики. А есть более узкие тематики, к примеру, языки программирования микроконтроллеров. Владеющие ими этими навыками специалисты востребованы в экономике, но претендентов поступить на эти программы пока не так много.

Курсы стартуют в разное время в течение года. При этом не делается перерыва на лето, что привлекательно для тех, у кого есть период летних каникул.

Запись в сетевой ИТ-университет происходит в режиме онлайн. Примерно за два месяца до старта того или иного курса на сайте появляется объявление о том, что запущен набор на программу. Процесс заявки довольно прост: на сайте необходимо заполнить анкету и пройти входное тестирование - это связано с ограниченным количеством мест в каждой группе.

Это тестирование и определяет тех, кто попал на обучение. В случае его успешного прохождения университет попросит вас предоставить подтверждение, что вы житель Пермского края и документ об образовании.

- Чем у можно научиться в ИТ университете?

- У нас более 80 программ. Ключевые из них - изучение языков программирования, баз данных, web-программирования, информационной безопасности и искусственного интеллекта. Ограничиваться одной из них не обязательно. Немало слушателей, которые в течение одного года осваивают несколько программ.

Все курсы сетевого университета составляют 72 академических часа и длятся от одного до трех месяцев. Обучение абсолютно бесплатно.

Преподавателями являются специалисты пермских вузов, а также представители IT-компаний, с которым учебные заведения заключают договоры. Зачастую практические занятия проходят в партнерстве педагогов с практикующими специалистами.

- А где находятся учебные корпуса сетевого ИТ университета?

- Занятия проходят на базе трех учебных заведений – ПГНИУ, ПНИПУ и НИУ ВШЭ-Пермь. Сетевой ИТ-университет в данном случае является информационным агрегатором, который осуществляет координацию в рамках этого проекта.

Курсы проходят в разной форме, это зависит от выбранной программы

Университеты сами определяют порядок их проведения, но мы приветствуем онлайн форму, поскольку обучение рассчитано на жителей всего Пермского края, а не только Перми. Какие-то практические занятия проводятся в очной форме, но это заранее обговаривается. Все занятия проводятся за переделами рабочего дня, как правило, по вечерам.

Все курсы – практикоориентированные. В основном это практические занятия. Предполагается большой объем самостоятельной работы, которая сопровождается и контролируется преподавателем. В ходе обучения проставляются оценки. В финале каждого курса происходит защита итоговой работы. На ней очень часто присутствуют представители пермских IT-компаний. И зачастую слушатели получают предложения о трудоустройстве.

По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации образца того университета, на базе которого проходило обучение.

НАША СПРАВКА

За 2022 год обучение в сетевом ИТ-университете прошли 1245 слушателей по 86 специальностям.

Зарегистрироваться на программы или ознакомиться с полным перечнем открытых для регистрации программ можно на сайте Сетевого ИТ-Университета: epos.permkrai.ru/perm-itnetwork/

ВАЖНО!

Бесплатное обучение в сфере ИТ для жителей Пермского края осуществляется за счет субсидии Правительства Пермского края. Проект реализуется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ».