Пермячка изготавливает оригинальные носилки для переноски раненых в зоне СВО

Все комплектующие есть, теперь дело только за трудолюбивыми руками Светланы Макаровой. Фото: региональный штаб Народного фронта в Пермском крае.

- Однажды я увидела интервью, как медсестрички на передовой рассказали, что им очень тяжело переносить раненых, - говорит пермячка Светлана Макарова. – И тогда мне пришла идея – разработать для них удобные носилки.

С самого начала спецоперации Светлана Николаевна - она из семьи потомственных военных, но сейчас уже на пенсии - начала помогать нашим бойцам.

- На свою небольшую пенсию я покупала нитки и вязала носки, - рассказывает женщина. - И сейчас я могу сказать, что люди у нас самые лучшие в мире: душевные, отзывчивые! Я еду на рынок за нитками, а девчонки мне спицы или пару мотков пряжи от себя бесплатно положат. Есть среди моих новых знакомых по помощи военнослужащим и такие, кто покупает необходимые лекарства или прямо в гаражах варит печки и сушилки для бойцов, а потом отправляет все это на передовую.

Процесс изготовление носилок. Фото: региональный штаб Народного фронта в Пермском крае.

По профессии Светлана Николаевна не швея. За машинку раньше садилась, когда внукам нужно было сшить пеленки-распашонки, но в этот раз женщина взялась за работу, переживая за труд медсестричек, спасающих раненых бойцов.

Сначала свою идею с носилками Светлана начала обдумывать: из чего изготовить каркас? Где протянуть и как укрепить стропы?

- Я представляла в голове, как лучше нести раненого, и пыталась предусмотреть, где какие нужны резинки и фиксаторы, чтобы было удобней и прочнее, - говорит мастерица. - Потом подумала, что для носилок нужна специальная сумка-чехол, в которую можно положить перевязочные материалы и которую лучше удобно пристегнуть к поясу, чтобы руки были свободными.

Носилки хранятся в легком и удобном чехле. Фото: региональный штаб Народного фронта в Пермском крае.

Когда мастер-план созрел, Светлана Николаевна принялась за дело. Помогала ей в изготовлении носилок вся ее семья: муж резал каркас из куска ДВП, купленного хозяйственном магазине, а часть финансирования недешевых строп в интернет-магазине взяла на себя ее 85-летняя мама.

Вопроса, как передать на передовую первую партию изготовленных носилок, не возникло. Еще когда вязала носки, Светлана Николаевна отправляла их бойцам через активистов проекта «Народный фронт. Все для победы!». Поэтому первые девять носилок от Светланы Макаровой очень быстро переправили на передовую. И сразу же их по достоинству оценили медики, спасающие жизнь и здоровье раненых бойцов. И сказали, что чем больше будет таких носилок у военных врачей - тем лучше!

- Но расходные материалы стоят дорого, поэтому Светлана обратилась за поддержкой в Народный фронт, - объяснила сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Пермском крае Елена Лебедева. – Мы выяснили, какие комплектующие: ткань, нитки и стропы ей были необходимы. А потом на такое нужное дело незамедлительно откликнулись участники акции и сотрудники Центра помощи детям Перми. Сейчас все нужное для дальнейшего производства носилок уже подготовлено и передано мастерице.

Поддержка для мастерицы пришла из Народного фронта. Фото: региональный штаб движения в Пермском крае.

Теперь дело только за трудолюбивыми руками Светланы Макаровой. Но чтобы производство пошло быстрей, пермячка готова поделиться своими навыками и записать мастер-класс по шитью носилок для всех желающих. Как только ролик будет готов, он появится и на сайте kp.ru.

ВАЖНО

Сбор гуманитарной помощи для военнослужащих в рамках проекта «Народный фронт. Все для победы!» продолжается. Стать участником проекта может любой желающий. Необходимое бойцам снаряжение можно принести в региональное отделение Народного фронта, а уточнить потребности – по телефону 8 (342) 206-58-13 и на сайте pobeda.onf.ru.

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