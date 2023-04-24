Музей современного искусства PERMM откроется в здании автосалона 15 сентября

Музей откроется в здании автосалона Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

15 сентября музей современного искусства PERMM откроется в новом здании на Крисанова, 4. Там, где сейчас располагается автосалон «Телта-МБ». Как промышленное здание превратится в музей, рассказали на пресс-конференции министр культуры Алла Платонова и директор музея Наиля Аллахвердиева.

- Я точно знаю, что будет круто, но как именно, мы увидим в сентябре, - заметила Алла Платонова.

Министр культуры Алла Платонова Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тем не менее, уже сейчас известны планы преображения. Здание автосалона с огромными панорамными окнами и высокими потолками радикально перестраивать не будут. Скорее здесь пройдет косметический ремонт. Уберут навесные потолки, перекрасят стены, повесят большие шторы, которые создадут театральный эффект.

Директор музея Наиля Аллахвердиева Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ремонтный цех, высота потолка которого почти 10 метров, станет Белым залом – главным выставочным пространством. Широкие гаражные двери и грузовой лифт помогут удобно доставлять туда экспонаты из хранилища. Для постоянных экспозиций на первом этаже установят «капсулы» - небольшие пространства, выгороженные с помощью легких конструкций. Подземный этаж, где сейчас расположен паркинг, тянущийся за далеко пределы здания, станет зоной временных выставок. И 15 сентября там откроется первая выставка, посвященная пермской рок-музыке.

На месте ремонтного цеха появится белый зал Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кроме того, будет создана зона открытого хранения, благодаря чему посетители смогут видеть эксклюзивные музейные предметы.

Сейчас PERMM арендует здание на бульваре Гагарина, общая площадь которого музея - 3900 квадратных метров. Площадь будущего помещения в два раза больше – она составляет 7600 квадратных метров, что позволит выставлять больше экспонатов, а также демонстрировать масштабные инсталляции.

В новом музее появится и магазин сувениров, Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В новом музее будут также библиотека, кафе, лекторий, детские творческие магазины. Появится и магазин сувениров, в который можно будет войти не только из здания музея, но и с улицы.

Площадь будущего помещения составит 7600 квадратных метров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Напомним, Музей современного искусства PERMM был создан в 2009 году. До 2014 года он располагался в здании Речного вокзала, после чего переехал на бульвар Гагарина.