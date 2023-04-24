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Звезды24 апреля 2023 9:44

Музей современного искусства PERMM откроется в здании автосалона 15 сентября

Первая выставка будет посвящена пермской рок-музыке
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Музей откроется в здании автосалона

Музей откроется в здании автосалона

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

15 сентября музей современного искусства PERMM откроется в новом здании на Крисанова, 4. Там, где сейчас располагается автосалон «Телта-МБ». Как промышленное здание превратится в музей, рассказали на пресс-конференции министр культуры Алла Платонова и директор музея Наиля Аллахвердиева.

- Я точно знаю, что будет круто, но как именно, мы увидим в сентябре, - заметила Алла Платонова.

Министр культуры Алла Платонова

Министр культуры Алла Платонова

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тем не менее, уже сейчас известны планы преображения. Здание автосалона с огромными панорамными окнами и высокими потолками радикально перестраивать не будут. Скорее здесь пройдет косметический ремонт. Уберут навесные потолки, перекрасят стены, повесят большие шторы, которые создадут театральный эффект.

Директор музея Наиля Аллахвердиева

Директор музея Наиля Аллахвердиева

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ремонтный цех, высота потолка которого почти 10 метров, станет Белым залом – главным выставочным пространством. Широкие гаражные двери и грузовой лифт помогут удобно доставлять туда экспонаты из хранилища. Для постоянных экспозиций на первом этаже установят «капсулы» - небольшие пространства, выгороженные с помощью легких конструкций. Подземный этаж, где сейчас расположен паркинг, тянущийся за далеко пределы здания, станет зоной временных выставок. И 15 сентября там откроется первая выставка, посвященная пермской рок-музыке.

На месте ремонтного цеха появится белый зал

На месте ремонтного цеха появится белый зал

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кроме того, будет создана зона открытого хранения, благодаря чему посетители смогут видеть эксклюзивные музейные предметы.

Сейчас PERMM арендует здание на бульваре Гагарина, общая площадь которого музея - 3900 квадратных метров. Площадь будущего помещения в два раза больше – она составляет 7600 квадратных метров, что позволит выставлять больше экспонатов, а также демонстрировать масштабные инсталляции.

В новом музее появится и магазин сувениров,

В новом музее появится и магазин сувениров,

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В новом музее будут также библиотека, кафе, лекторий, детские творческие магазины. Появится и магазин сувениров, в который можно будет войти не только из здания музея, но и с улицы.

Площадь будущего помещения составит 7600 квадратных метров

Площадь будущего помещения составит 7600 квадратных метров

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Напомним, Музей современного искусства PERMM был создан в 2009 году. До 2014 года он располагался в здании Речного вокзала, после чего переехал на бульвар Гагарина.

КультураКультура: изобразительное искусство