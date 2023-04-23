В Прикамье загорелся торговый центр «Радуга»

Скриншот видео. Группа ВК "ЧП Березники".

Сегодня в полдень торговый центр «Радуга» в Березниках окутали клубы густого черного дыма. Улицу Юбилейная огласил вой сирен пожарных машин.

Очевидцы выкладывали фото и видео в соцсетях. Больше часа пожарные сбивали пламя, направляя струи пены через разбитые стекла на этажах.

До приезда пожарных. Фото: страница ВК "Плохие новости Березники".

Как объяснили в ГУ МЧС по Пермскому краю, пожар возник не в торговом зале – он произошел из-за возгорания холодильных установок на первом этаже здания.

- Сообщение о загорании в торговом центре «Радуга» поступило 23 апреля в 12 часов 42 минуты, - сообщили в ведомстве. - На тушение пожара привлекались силы и средства от МЧС России в количестве 34 человек личного состава и 8 единиц техники. Пожар был локализован в 13 часов 18 минут, горение ликвидировано в 13 часов 41 минуту.

По предварительным данным, площадь пожара составила около 50 квадратных метров.

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, информация о последствиях и причинах возгорания еще будет уточняться.