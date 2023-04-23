В Перми на улицах распускаются первые цветы

Фото: страница ВК Алексея Дёмкина.

Нечасто такое бывает – еще не кончился апрель, а на городских улицах, в скверах и парках распускаются первые цветы.

Первоцветы еще робко тянутся к свету. Фото: страница ВК Алексея Дёмкина.

В соцсетях публикуют фото первоцветов. Не прошел мимо увлечения пермяков и глава города Алексей Дёмкин. На своей странице ВКонтакте он разместил фотографии подснежников и нарциссов.

- На улицах начали распускаться первые цветы! – оповестил он пермяков.

Горожане в комментариях поделились своими снимками.

А это дачный снимок посетительниы соцстранички Lana Rossiyskikh.

Синоптики обещают на следующей неделе почти летнюю погоду, и даже по ночам не будет заморозков. Значит, первоцветов станет еще больше.

А вот высаживать цветы к юбилею города начнут чуть позже. До тех пор они будут нежиться в горшочках в теплицах. Об этом сообщила заместитель начальника городского департамента дорог и благоустройства Ольга Яковлева.

- Цветущую рассаду будем переносить в открытый грунт в конце мая и начале июня, когда у цветов появятся бутоны и окрепнет корневая система, - рассказала Ольга Яковлева. – Эскизы цветников уже согласованы, в этом году они будут очень яркими! Мы высадим петунию, тагетис, бегонию, колеус, виолу, агератум, алиссум, георгины, гацанию, сальвию, дихондра, кохию, лобелию, настурцию, ипомею, целозию, цинерарию и другие красиво цветущие растения.

Цветы тоже ждут юбилея Перми. Фото: горадминистрация.

Всего к 300-летию Перми обещают высадить 800 тысяч разных цветов в 122 цветниках.

- Это на 200 тысяч больше, чем мы высаживаем обычно, - подчеркнула Ольга Яковлева.

Впрочем, озеленительные работы в Перми начнутся уже в начале мая. В городе будут сажать деревья и кусты, в частности, на улицах Ленина, Сибирской, Макаренко, а также в городских скверах и парках.

Пока саженцы будут привозные, но в следующем году в городе начнут высаживать липы, пирамидальные тополя, клёны, лиственницы и яблони, которые сейчас подрастают в созданном в прошлом году Пермском муниципальном питомнике.

- В этом году мы сделаем в питомнике капельный полив, а осенью посадим еще три тысячи молодых растений, – пообещал начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев.

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