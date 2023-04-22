Пермские театры стали лауреатами «Золотой маски»

Спектакль «Три товарища» стал лучшим спектаклем в номинации «Мюзикл». Фото: Театр-Театр

В Москве вечером 22 апреля состоялось вручение престижной Национальной театральной Премии «Золотая маска».

Уже практически традиционно в число лауреатов вошли и пермские театры.

Спектакль «Три товарища» пермского Театра-Театра завоевал национальную театральную премию в двух номинациях. Он стал лучшим спектаклем в номинации «Мюзикл», а Татьяна Виноградова получила «Золотую маску» как лучший дирижер мюзикла.

Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского получил «Золотую маску» за новую версию оперы «Евгений Онегин». Всего «Онегин» претендовал на премию в восьми номинациях, в одной из них победил. Награду в номинации «Лучшая работа режиссера в опере» вручили постановщику Владиславсу Наставшевсу.

Специальной премией жюри музыкального театра был отмечен спектакль «De temporum fine comoedia» («Мистерия на конец времен») - совместное произведение Дягилевского фестиваля и «Дома Радио» Санкт-Петербурга. Мировая премьера оперы Карла Орфа в постановке режиссера Анны Гусевой в исполнении оркестра и хора musicAeterna под управлением Курентзиса была представлена на Дягилевском фестивале в июне 2022 года, показ состоялся на Заводе Шпагина.

Также среди номинантов «Золотой маски» были молодежный театр-студия «Доминанта» из Губахи и театральная компания «Немхат». Но им премии в этом году не достались.

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