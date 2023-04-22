Мир под ногами, которого мы не замечаем: в Перми прошла премьера фильма "Меня приводит в движение свет"

Фото: vk.com/aluminemotus

Вы когда-нибудь видели, как раскрывает свои лепестки кувшинка? А как сушит крылышки стрекоза? Или как квакая, лягушка раздувает свой горловой мешок?

А пермяки, побывавшие на премьере документального фильма "Меня приводит в движении свет"(A lumine motus), видели.

22 апреля в Перми прошла премьера уникального фильма режиссера Светланы Быченко.

Главные герои этой картины - весенние цветы, вездесущие насекомые, певчие птицы, речные обитатели и лесные животные, живущие в средней полосе России. Все они заняты своими суперважными делами: подснежники пробиваются сквозь проталины, улитки достают и прячут рожки, божьи коровки отважно поднимаются по стебельку на самый верх, а трудолюбивые пчелы собирают пыльцу первых весенних цветов.

И когда в кадре появляются люди, приехавшие на поле цветущих маков, чтобы сделать селфи, они явно выглядят лишними в этом царстве пышущей цветущей природы.

Вторая часть фильма посвящена обитателям местного прудика. Зрители наблюдают за рождением стрекозы, песнями лягушек, беспорядочным бегом водомерок и стремительной охотой ужика.

Еще одним главным героем документального фильма об удивительной природе стало небо: яркое, ночное, усыпанное звездами, рассветное розовое и закатное багряное. Режисер провела просто титаническую работу, чтобы запечатлеть всю ту красоту, что происходит весной в природе.

Особенно ценно то, что премьера фильма состоялась именно весной. Выходишь из уютного кинотеатра в центре Перми и понимаешь, что именно сейчас и именно так просыпается весь этот микромир, который находится у нас под ногами.

Премьера A lumine motus состоялась в кинотеатре Синема Парк СемьЯ, приятном месте для проведения досуга, куда хочется возвращаться.