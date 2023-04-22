В Пермском крае пожарные спасли из горящей гостиницы четырех человек

В спасении людей участвовали пожарные Перми и Кондратово. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В субботу, 22 апреля, в два часа ночи загорелась трехэтажная гостиница в деревне Якунчики Пермского округа. Огонь вспыхнул на первом этаже, где находилось гостиничное кафе. Оно в это время уже не работало, в нем людей не было. Но на втором этаже гостиницы в номерах находилось несколько человек.

Администратор гостиницы, обнаружив огонь, вызвала пожарных. На место выехали 18 человек из 10-го пермского пожарно-спасательного отряда и отряда противопожарной службы села Кондратово.

Пожарные из газодымозащитной службы вывели со второго этажа четырех постояльцев гостиницы. Троих человек при помощи спасательного устройства вывели на улицу по лестнице, а еще одному помогли выбраться из комнаты через окно, к которому подставили трехколенную лестницу.

К 2-45 пожар был ликвидирован. Никто не пострадал.

- Предварительной причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.- В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы проводят проверочные мероприятия, обстоятельства, и причина пожара устанавливаются.

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