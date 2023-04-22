Сумка для эчпочмака, варенье из шишек и Титов-матрешка – сувениры, которые везут туристы из Приволжья

Книга с афоризмами Черномырдина стала популярным сувениром из Оренбурга. Фото: Оренбургское книжное издательство имени Донковцева

Традиционно из разных путешествий мы привозим магнитики с изображением тех городов, где побывали. Но что делать, если холодильник уже обложен ими со всех сторон, а памятную вещицу привезти все-таки хочется? Тем более, обычно какие-то сувениры привозим родственникам, дарим коллегам по работе. Что же можно купить в качестве необычных подарков в городах Приволжья?

«Счастье не за горами», а на столе

В последние годы одним из самых популярных сувениров из Перми стало изображение арт-объекта «Счастье не за горами». Поставишь такой на стол и веришь, что счастье – вот оно, совсем рядом. Сама надпись, сделанная из ярко-красной фанеры, расположена на набережной Камы. Арт-объект стал популярным после того, как его показали в фильме «Географ глобус пропил», и практически каждый турист, приезжающий в город, делает сэлфи на его фоне.

Настольное «счастье» делают из дерева, пластика, акрила. Стоимость зависит от размера и материала. Самый простенький сувенир купить можно за 70 рублей, а солидные стоят свыше тысячи.

Есть и другие варианты обрести это «счастье». Например, купить носочки с соответствующей надписью. Их создали к 300-летию Перми по дизайну местной художницы. Цена сувенира, который можно еще и носить, - 400 рублей.

Пермяки знают, в чем счастье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Где шишки? – в варенье

Сладкий сувенир – вещь беспроигрышная, если надо угостить коллег. Кондитерская фабрика «Пермская», которая второй век подряд выпускает разнообразные сладости, производит подарочные наборы конфет «Из Перми с любовью», с изображением достопримечательностей города на коробке.

Но конфеты – это все-таки вещь традиционная. А вот варенье или мармелад из сосновых шишек способны стать приятным сюрпризом. Делают их из молодых сосновых шишечек размеров не более 2,5 сантиметров. которые собирать можно всего 2 недели в году. Варится такое варенье целых 3 дня. Зато съедается сладость с приятным хвойным вкусом в момент. Баночка варенья весом в 130 граммов стоит 180 – 200 рублей, 250 граммов – 300-350 рублей.

Ты матрешка, я матрешка…

В музее «Самара космическая» можно увидеть не только такой уникальный экспонат как ракета-носитель «СОЮЗ» - единственная в Европе, которая установлена вертикально в собранном виде. Там есть целый зал, в котором история космонавтики рассказывается с помощью … матрешек. Специально для музея художники создали целую авторскую коллекцию космических матрешек.

Фото: музей «Самара космическая»

Например, одна из таких историй в матрешках рассказывает о полете космонавта Германа Титова. Первая матрешка – космонавт с фотоаппаратом в руках говорит о том, что Титов сделал первые фотографии Земли из космоса. Вторая - о том, что он первый, кто умудрился поспать в космосе. А третья – о том, что пока космонавт спал, Сергей Королев не мог связаться с ним и – четвертая матрешка - распорядился всем космонавтам в полет давать будильник. Завершающая, самая маленькая матрешка, напоминает о том, что приземлиться Герману Титову пришлось рядом с железной дорогой, по которой шел поезд.

А в музейном магазинчике можно приобрести копии матрешек-космонавтов, расписанные вручную. Стоимость начинается от 2700 рублей.

Сумочка для пирожка

То, что в Казани не просто любят эчпочмаки, а очень их любят, можно судить по тому, что в центре города, на территории национального татарского комплекса «Туган Авылым», есть памятник этому национальному треугольному пирожку. Многие туристы приезжают сделать фото со знаменитой татарской выпечкой, а также загадать желание, которое непременно должно сбыться.

И, конечно, из эчпочмака получился отличный сувенир. Речь не о том, что из Казани надо везти пирожки – как и всю выпечку, есть их надо с пылу с жару. Но можно привезти домой треугольную подушку-эчпочмак, кошелек-эчпочмак и – пожалуй, самый необычный подарок – сумочку для эчпочмака.

Кожаная треугольная сумочка на ремешке вмещает в себя как раз один пирожок. Ну, или один кошелек в форме эчпочмака. Стоит такой сувенир около 7 тысяч рублей.

Оренбургские пуховые …варежки

Тоненькие ажурные пуховые платки стали одним из главных брендов Оренбурга. Но с современной модой этот аксессуар сочетается плохо. Зато можно привезти из Оренбурга очень полезный сувенир – ажурные варежки или перчатки, связанные из козьего пуха.

Несмотря на то, что они почти невесомы, пуховые варежки способны защитить руки даже в 15-градусный мороз.

Стоимость оренбургских варежек начинается от 1500 рублей.

«Хотели как лучше…»

«…А получилось, как всегда». Продолжить эту знаменитую фразу Виктора Черномырдина может наверняка каждый россиянин. Но на его счету еще масса подобных изречений, ставших крылатыми: «В харизме надо родиться», «У меня приблизительно два сына», «Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу»,

В апреле 2023 года, к 85-летию Виктора Черномырдина на его родине, в Оренбурге, была издана книга его афоризмов «Я далек от мысли», в которую вошли 56 «черномырдинок», оформленных в виде комиксов. Издание может стать забавным сувениром из Оренбурга. Стоит книга 250 рублей.

«Волжский янтарь»

Если из Калининграда туристы везут изделия из янтаря, то из Ульяновска можно привезти сувенир из «волжского янтаря» - поделочного камня симбирцита. Полупрозрачный минерал желтых и красноватых оттенков получил свое название в 1985 году в честь единственного в мире месторождения, находящегося под Ульяновском – ранее Симбирском. Из него делают серьги, броши и другие украшения, а также сувенирные фигурки.

Так как залежи симбирцита находятся только на территории Ульяновской области, то он и стал одним из символов города. В Ульяновске даже памятник симбирциту поставили. Так что, побывав там, стоит взять с собой на память кусочек «волжского янтаря».

Сироп для оладий

Традиционный канадский завтрак – оладьи с кленовым сиропом. Сироп из сока кленов делали североамериканские индейцы еще сотни лет назад. А несколько лет назад в Пензе открыли собственное производство кленового сиропа, и теперь мало кто из туристов уезжает из города без бутылочки сладкого лакомства.

Фото: Пензенские кленоварни

Варят кленовый сироп из натурального кленового сока, который добывают из деревьев, растущих на берегах реки Хопёр в Пензенской области. Период весеннего сокодвижения длится всего 4 недели в году. Первичная переработка сока происходит прямо в лесу, а от момента выхода сока из дерева до готовности сиропа проходит несколько часов. Рецепт кленового сиропа и технологии его изготовления организаторы кленоварни получили в Канаде. И, говорят, по вкусу пензенский сироп от канадского не отличается. Литровая банка стоит около двух тысяч рублей.