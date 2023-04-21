В Перми создали группу в память об известном герпетологе Олеге Рицкове

Олег Рицков был уникальным человеком и ученым. Фото: личный архив Олега Рицкова.

В ноябре прошлого года умер один из самых талантливых террариумистов, основатель лаборатории герпетологии «Клуба по содержанию и разведению экзотических животных» Олег Рицков. Олег Евгеньевич занимался разработкой методов разведения редких и исчезающих видов в неволе, а его лаборатория была единственной в Перми и уникальной в стране.

Лаборатория для Рицкова была делом всей его жизни. Именно поэтому его ученики, в которых он воспитал порядочность, взаимовыручку и ответственность перед животными решили продолжить дело учителя. Когда Олега Евгеньевича не стало, его группу Пермский зоотеррариум в социальной сети ВКонтакте переименовали в группу Пермский зооэкзотариум имени Олега Рицкова. Ведением группы занимается ученица Рицкова - Екатерина Сысолина, она же сейчас является и директором лаборатории.

При жизни Олег Евгеньевич регулярно проводил бесплатные выставки для пермяков. На углубленные экскурсии к нему в лабораторию приходили студенты биологи с ПГНИУ. Приезжали специалисты из разных городов и зоопарков по обмену опытом и сотрудничеству. А так же были экскурсии для школьников и детсадовцев.

- Но за несколько лет до смерти из-за болезни экскурсии для детей Олег Евгеньевич проводить не мог, также, как и вести кружок, - рассказывает Евгения Сысолина. - И мы решили все это возобновить. Экскурсии уже идут, а первое занятие в кружке состоится в конце апреля. Занятия в кружке абсолютно бесплатные. Основная программа занятий - «Цели и задачи террариумистики». На них детям не только расскажут о животных лаборатории, но и научат правильно их содержать и ухаживать.

Содержится лаборатория исключительно на средства учеников Олега Евгеньевича. Есть, конечно, ящик для пожертвований. На те немногие средства, что оставляют посетители, покупается еда для рептилий и насекомых.

- Конечно, если бы у нас было больше средств или появился какой-нибудь благотворитель, мы смогли бы закупить еще террариумы, и тогда ребятишки и их родители смогли бы увидеть больше животных из нашей коллекции. Здорово было бы установить в лаборатории кондиционер. Не для себя - для зимовки животных. Но он стоит немалых денег, поэтому вряд ли нам кто-то с этим поможет. Потихоньку справляемся своими силами, - говорит Сысолина.

Всех, кто хочет посещать кружок «Юный террариумист», ждут на первое занятие 27 апреля. С собой нужно взять вторую обувь, ручку и тетрадь. В дальнейшем занятия будут проходить раз в неделю по четвергам с 16.00 до 16.45. Записаться можно по телефону 8 982-44-94-958. А бесплатные экскурсии проходят по субботам с 15.00 до 16.30.

Оказать посильную помощь лаборатории Рицкова можно связавшись с его учениками в группе ВКонтакте.

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