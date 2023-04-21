Сотрудники заповедника в Пермском крае навестили одного из последних манси на Вишере

Сотрудники заповедника навестили Алексея Бахтиярова. Кадр видео: vk.com/zap.vishersky

Сотрудники заповедника Вишерский навестили бывшего сотрудника заповедника, одного из последних представителей манси на Вишере Алексея Бахтиярова.

До 2021 года Алексей Николаевич постоянно проживал на кордоне «Лиственничный», работал лаборантом научного отдела заповедника и круглый год вел наблюдения за природой.

В июле того года у него случился инсульт - на десятки километров рядом никого. Во время сеанса связи с заповедником он рассказал, что у него отнялась левая часть тела. Благодаря усилиям сотрудников Вишерского Бахтиярова удалось транспортировать на вертолете в больницу. Он прошел долгое лечение в больнице, а потом был этап восстановления.

Сейчас Алексей Николаевич снова живет в Вишерском заповеднике, но не на своем родном кордоне Лиственничный, а чуть ближе к цивилизации, в урочище «71 квартал». Недавно к нему в гости приехал директор заповедника Павел Бахарев, Алексей Бахтияров всегда искренне удивляется интересу к его личности.

- С удовольствием вам сообщаем, что у Алексея все хорошо, он живет в урочище под присмотром инспекторов заповедника, - рассказывают сотрудники Вишерского заповедника. - Всегда рад визитам коллег с «большой земли». Здоровье Алексея в порядке, но, как и многих в его возрасте, беспокоят суставы. Тем не менее он не раскисает, летом собирается сходить домой, на кордон Лиственничный.

Справка «КП»

Манси - малочисленный финно-угорский народ в России, коренное население Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Общая численность - 12 228 человек по переписи 2021.

Около 200 манси проживает на севере Свердловской области. Супруга Бахтиярова умерла в 2015 году. Двое их дочерей живут в поселке Вая Красновишерского района. Сын по-прежнему живет на кордоне Лиственничный и продолжает дело отца – занимается наблюдением за природой.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Читать также

В Пермский край пришли северные олени

Грациозных животных сняли работники Вишерского заповедника (Подробнее...)

«Отнялась половина тела». Сотрудник Вишерского заповедника нуждается в срочной эвакуации на «большую землю»

Эвакуировать его можно только воздушным путем (Подробнее...)