В этом году привычного шествия по улицам города не будет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году акция «Бессмертный полк» в Пермском крае пройдет в новом формате. Привычного шествия по улицам города не будет, сообщили в пресс-службе краевого правительства. Традиционный формат акции расширят, чтобы почтить память героев в течения всего праздничного дня. Такое решение ранее было принято Центральным штабом ООД «Бессмертный полк России».

В День Победы 9 мая жителям Прикамья предлагают принять участие в целом ряде мероприятий, увековечивающих память о Героях Великой Отечественной Войны.

Форматов много, в том числе и онлайн. Все желающие могут загрузить портреты и данные защитников на сайт «Бессмертного полка» (polkrf.ru). Если фото уже были размещены ранее, то повторно можно этого не делать. Лица героев будут объединены в видеооткрытку и показаны в течение всего дня в общем видеоряде.

Одним из форматов станет Бессмертный полк для автомобилистов. Предлагается разместить фотографии ветеранов и их наград на стеклах машин. Также к снимкам можно добавить краткий рассказ о героях и описание их подвигов. Сделать это нужно на задних и боковых стеклах с внутренней стороны.

Также можно принять участие в акции «Георгиевская лента». На улицах города волонтеры и активисты молодежных движений будут раздавать всем желающим Георгиевские ленточки. Взять ленточку можно совершенно бесплатно.

Кроме того, можно присоединиться к акции «Окна Победы» Она проводится в Прикамье уже не первый год. Жителям предлагают украсить окна своих квартир или домов тематическими рисунками, словам благодарности ветеранам, трафаретами, символикой Дня Победы.

В День Победы 9 мая состоится возложение цветов к мемориалам, местам захоронений, Вечному огню. Почтить память Героев может любой житель Прикамья.