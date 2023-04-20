«Инфраструктура и оборудование не работают без людей». Губернатор Пермского края в послании Законодательному собранию рассказал о развитии кадрового потенциала в регионе

Фото: краевое правительство.

В ежегодном послании губернатора Пермского края Дмитрия Махонина Законодательному Собранию красной нитью проходила мысль о том, что будущее региона напрямую зависит от развития кадрового потенциала.

Дмитрий Махонин отметил, что развивать его нужно, начиная буквально с детского сада, выстраивая цепочки взаимодействия между школами, техникумами и колледжами, вузами и передовыми предприятиями. В современных квалифицированных кадрах сегодня нуждаются и здравоохранение, и сфера образования, и промышленность, и агропромышленный комплекс.

Послание губернатора слушали внимательно. Фото: краевое правительство.

«Точки роста» по всему краю

Разумеется, для повышения качества образования необходима современная инфраструктура.

- За последние три года мы совершили настоящий прорыв в обеспечении детей школами и детскими садами, - отметил Дмитрий Махонин. Более 3 тысяч малышей пошли в 18 новых садиков, для 10 тысяч ребят распахнули свои двери 16 новых школ.

Губернатор обратил внимание, что средняя доступность дошкольного образования в Пермском крае теперь составляет 100 процентов, местами в детские садики в Прикамье сейчас обеспечены все детишки в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Решается задача и по привлечению учителей в сельскую местность - в рамках федерального проекта «Земский учитель» на село в прошлом году приехали работать три десятка педагогов.

Развивается и система дополнительного образования, которым сейчас охвачено почти 85 процентов школьников, что выше среднероссийского показателя.

- В прошлом году открыли 14 «Точек роста» в сельских школах и школах малых городов, - сообщил Дмитрий Махонин. - В этом году откроем еще 14 таких «Точек», в результате 30 тысяч детей смогут заниматься робототехникой, конструированием, естественными науками.

О повышении функциональной грамотности

Говорил губернатор и о важности повышения функциональной грамотности учащихся. Например, уже со школьной скамьи в Прикамье будут готовить тех, кто затем сможет работать в авиастроительном комплексе страны.

- В прошлом году в Пермском крае по поручению Президента России Владимира Путина начато создание инженерных авиаклассов, - напомнил Дмитрий Махонин. - Они открыты в четырех школах, с 2023 года появятся еще в двух. В них будут заниматься около 500 учащихся.

Кроме того, в прошлом году стартовали новые региональные проекты. Так, нацелить выпускников поступать в университеты Пермского края должен помочь проект «Профильные школы при вузах». Проект «Мастерские по предмету «Технология» поможет выработать у школьников практические навыки рабочих профессий.

Губернатор отметил хорошие результаты краевого проекта «Открытый университет» по профильному обучению старшеклассников.

- Кроме пермских ребят, в прошлом году слушателями программ стали учащиеся из 13 регионов России, а это наши потенциальные абитуриенты, - обратил внимание Дмитрий Махонин.

Глава региона подчеркнул, что в Пермском крае поддерживают средние профессиональные учебные заведения.

- Понимаем потребности наших промышленных предприятий в увеличении кадров, поэтому расширяем необходимую базу, - отметил Дмитрий Махонин. - В прошлом году ввели первое за 30 лет общежитие на 400 мест. В этом – сдадим корпус Пермского авиационного техникума на тысячу мест с общежитием и корпус колледжа имени Славянова. Всего построим и отремонтируем 6 объектов для учреждений среднего профессионального образования, причем, не только в Перми, но и в других территориях края.

О студенческом кампусе

О строительстве в Камской долине в Перми межвузовского студенческого кампуса уже много говорили, но теперь от слов перешли к делу.

Дмитрий Махонин сообщил, что концессионер, с которым осенью прошлого года заключили соответствующее соглашение, начал готовить задания на проектирование различных зданий кампуса. В Камской долине появятся общежития для студентов. Учащиеся, а также жители города смогут посещать физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а также конгресс-центр. Студенты 8 пермских вузов вместе со своими руководителями смогут объединить усилия в научных разработках. Для этого возведут современный учебно-лабораторный комплекс, а также откроют технопарк.

- Это знаковое событие для отрасли образования - создание межвузовского кампуса на 5 тысяч мест, - отметил Дмитрий Махонин. – Хорошо, что мы смогли эффективно использовать подготовку к 300-летию краевой столицы и привлечь для его возведения федеральные ресурсы.

Специалисты для здравоохранения и села

В крае выстроена работа по подготовке кадров и привлечении их в сферу здравоохранения и в агропромышленный комплекс.

- Современная инфраструктура и оборудование не работают без людей, - отметил Дмитрий Махонин. - Поставлена отдельная задача – устранение кадрового дефицита в здравоохранении. Вместе с Федерацией реализуем программы по привлечению в отрасль молодых специалистов. Так, по программе «Земский доктор/фельдшер» привлекли в отрасль в последние годы рекордное количество – 147 специалистов. В дополнение к федеральным программам реализуем краевую программу «Медицинские кадры Прикамья». В целом на эти программы направили более 315 миллионов рублей.

Чтобы заинтересовать ребят профессией врача, в школах открываются профессиональные медицинские классы, которые оснащены всем необходимым оборудованием. В прошлом году было открыто 5 таких классов, в этом году их число удвоится.

В Прикамье накоплен большой опыт по привлечению молодежи на село.

В частности, создана система поддержки студентов-практикантов, молодые специалисты, придя на сельхозпредприятие, могут получить единовременные и стимулирующие выплаты в размере до 150 тысяч рублей.

С прошлого года Пермский край участвует в федеральном проекте для учреждений средне-специального образования «Профессионалитет», благодаря которому в Прикамье образованы три образовательно-производственных кластера с привлечением ключевых предприятий региона, еще два начнут работу с нового учебного года. Учреждения готовят специалистов в самых приоритетных для экономики региона отраслях. Среди них железнодорожная и химическая отрасли, металлургия, машиностроение и сельское хозяйство.

ИТОГИ

Система образования в регионе развивается комплексно

Депутаты и руководители прикамских вузов, заслушав послание губернатора, отметили большую работу по развитию системы образования в Пермском крае. Приводим некоторые комментарии.

- Губернатор отметил в своем послании, что в Прикамье запущены очень важные проекты, которые нацелены на повышение качества школьного образования, а также на то, чтобы показать выпускникам школ привлекательность пермских вузов и задержать их в Пермском крае, - отметила директор Пермского филиала Национального исследовательского университета – Высшая школа экономики Галина Володина. – В рамках одного из проектов открыты три лицея для старшеклассников – при нашем вузе, при классическом и политехническом университетах. Интерес со стороны школьников огромный, конкурс на следующий год очень большой. Я надеюсь, что большинство выпускников этих лицеев продолжат обучение в университетах Пермского края.

Еще один амбициозный проект - «Открытый университет» - уникален, такого в России больше нет. В нем участвуют все вузы Перми. В рамках этого проекта происходит профессиональная ориентация и подготовка школьников-слушателей. И это тоже способствует повышению качества образования.

- В своем послании губернатор Пермского края четко зафиксировал необходимость комплексного развития системы образования в регионе, начиная от детского сада до вузов, - обратил внимание и.о. ректора Пермского аграрно-технологического университета, депутат Законодательного собрания Пермского края Алексей Андреев. – Мы понимаем, что сейчас идет конкурентная борьба за абитуриентов. Обнадеживает, что Пермский край предпринимает ряд принципиальных шагов, например, глава региона отметил перспективность такого проекта, как «Открытый университет». В его рамках обучаются ребята не только из нашего края, но и из других регионов, что важно для привлечения к нам будущих студентов. В послании также прозвучало сообщение о том, что в Прикамье будет реализован проект по строительству межвузовского кампуса. Он позволит, в том числе, объединить усилия вузов по целому ряду научных направлений.

- Ежегодное послание губернатора - значимое политическое событие, - отметил Председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих. - В этом году в рамках послания был представлен отчет о деятельности правительства за прошлый год. Подчеркну, что сегодня прозвучали итоги работы не только кабинета министров. Многие региональные программы, проекты, меры социальной помощи и поддержки регионального бизнеса разрабатывались совместно с депутатским корпусом и принимались на площадках краевого парламента.

Сегодня регион ставит перед собой большие задачи в самых разных сферах. Несмотря на давление извне, все они - реализуемы. Парламентарии продолжат держать руку на пульсе по ключевым направлениям, а самое главное – поддерживать связь с жителями. Только в тесном взаимодействии мы достигнем нашей общей цели – благополучия родного Пермского края.