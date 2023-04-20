Депутата Заксобрания Прикамья объявили в международный розыск

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении депутата Заксобрания Пермского края возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

В следственном комитете личность депутата не раскрывают, но, по данным Telegram-канала «СоленыУши», речь идет об Илье Лисняке. Он также является блогером, и ему принадлежит ряд пабликов в соцсетях.

По версии следствия, в 2022 году депутат вымогал крупную сумму у сотрудника аппарата администрации региона. Чтобы получить деньги, обвиняемый угрожал служащему распространением негативной информации о нем и его родственниках на своих платформах информационных ресурсов. Преступление было выявлено следователями по особо важным делам.

Сейчас Илья Лисняк скрывается от органов следствия за границей. Его объявили в международный розыск.

Следователь обратился в суд с ходатайством о заключении Илья Лисняка под стражу. В ходе расследования провели обыски у него дома и в его офисах, изъяли документы, а сейчас допрашивают свидетелей и собирают доказательственную базу.

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